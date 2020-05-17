2000 series インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン
いつでもどこにでも携帯
スリムフィットジーンズのポケットにも収まるコンパクトな充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホンが登場。高音質のサウンドと最大 12 時間の再生を実現する、防滴、防汗仕様のインイヤーヘッドホンです。 さらに詳細をみる
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2000 series インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン
いつでもどこにでも携帯
- 6mm ドライバー／クローズドバック
- Bluetooth®
IPX4 防滴、防汗仕様
コンパクトを極めた小型充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぐ防滴仕様で製造されており、少しぐらいの汗や雨に濡れても安心です。
最大 12 時間の再生が可能な超小型充電ケース
ポケットに充電ケースを入れて出掛ければ、外出先でヘッドホンに充電できます。1 回の充電で最大 4 時間の再生が可能。充電ケースをフル充電しておけば、外出先でヘッドホンに複数回充電することでプラス 8 時間の再生が可能になります。15 分の短時間充電では 1 時間の再生が可能。充電ケースは USB-C ケーブルを使って 2 時間でフル充電できます。
ぴったり快適にフィット
高音質のサウンドを再生する 6 mm ネオジウムドライバーと、使い勝手の良い軽量なデザインにより、快適に音楽を楽しむことができます。交換可能なソフトタイプのイヤーチップカバーは、耳に優しくフィットします。
イヤーピースのスイッチで音楽や通話をコントロール
各イヤーピースにはボタンが付いていて、音声を簡単にコントロールできます。トラックのスキップや一時停止、着信の応答や拒否などができます。
スマートフォンの音声アシスタントを簡単に起動
スマートフォンに触れなくても、スマートフォンの音声アシスタントを起動して、音楽の再生、道順の検索、情報のチェックなどを頼むことができます。
スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出
イヤホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。
内蔵マイクで音楽から通話に切り替えることができます
-
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
密閉型
- Speaker diameter
-
6 mm
- ダイヤフラム
-
PET
- Impedance
-
16 Ω
- 磁気タイプ
-
NdFeB
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- 感度
-
90
dB
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Bluetooth バージョン
-
5.1
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
-
外箱
- Length
-
37.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
27.5
cm
- Gross weight
-
4.25
kg
- Height
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10989 3
- Nett weight
-
0.768
kg
- 風袋重量
-
3.482
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
-
着信の応答／通話の終了
-
着信の拒否
-
2 つの通話を切り替え
-
内箱
- 長さ
-
18.7
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
12.8
cm
- 高さ
-
10.4
cm
- 本体重量
-
0.096
kg
- 総重量
-
0.5
kg
- 風袋重量
-
0.404
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10989 0
-
電源
- バッテリーの種類
-
リチウムイオン
- 充電式
-
有
- 音楽再生時間
-
4+8
時間
- 待機時間
-
50 時間
- 通話時間
-
3 時間
-
パッケージ寸法
- Height
-
18
cm
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
4
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 10989 6
- Gross weight
-
0.153
kg
- Nett weight
-
0.032
kg
- 風袋重量
-
0.121
kg
-
製品寸法
- Height
-
2.9
cm
- Width
-
5.5
cm
- Depth
-
3.7
cm
- Weight
-
0.032
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- USB ケーブル
-
USB（タイプ A からタイプ C）ケーブル
- イヤーキャップ
-
3 サイズ
-
デザイン
- 色
-
ブラック
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20125 5
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