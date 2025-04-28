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    2000 series ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

    TAH2000WT/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    Ringo

    誰もが先を急ぐ今こそ、ゆったりと過ごしませんか。レトロなデザインのワイヤレスオンイヤーヘッドホンでお気に入りのビートに合わせて、リラックスしたスタイルで散策しましょう。高音質のサウンドや 26 時間もの再生時間、着けていることを忘れるほど軽く、優れたフィット感をお楽しみください。

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    タイプ:

    2000 series ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

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    Ringo

    • レトロ調のデザイン、優れたサウンド
    • 携帯に便利なスタイル
    • 最長 26 時間の再生時間
    • Bluetooth マルチポイント
    当時の外観で最先端の音質を再現

    当時の外観で最先端の音質を再現

    お気に入りのスタイルを復活させたこのオンイヤーヘッドホンは、40 mm ドライバーから温かみのあるモダンなサウンドを提供し、目を引く丸いイヤーカップがカセットプレイヤーを愛用していた時代を彷彿とさせます。カラーバリエーションも豊富に取り揃えています。

    長持ちするバッテリーと急速充電

    長持ちするバッテリーと急速充電

    フル充電で最長 26 時間再生可能。USB-C ケーブルを使用して約 2 時間でフル充電できます。また、わずか 15 分急速充電するだけで再生時間を 6 時間延長することもできます。

    安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング

    安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング

    Bluetooth 5.4 により、接続の安定性が向上し、不快な音の途切れなど音質の低下がないシームレスなストリーミングが可能になります。2 台の Bluetooth デバイスに同時に接続でき、フィリップスヘッドホンアプリで接続したデバイスを管理できます。

    クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

    クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

    通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

    便利なオンイヤーボタンコントロール

    便利なオンイヤーボタンコントロール

    その昔、カセットプレイヤーで音楽を聴くには、大きくて扱いにくいボタンを押す必要がありました。今では、再生も音量調節も通話もイヤーカップのボタンで簡単に制御できます。

    超軽量ヘッドバンドと予備用イヤーカップクッション

    超軽量ヘッドバンドと予備用イヤーカップクッション

    象徴的でレトロなデザインと最先端の快適性を両立。The Ringo の超軽量ヘッドバンドは、完璧にフィットするよう簡単に調整可能で、必要に応じて装着可能なソフトイヤーカップクッションも 2 組付属しています。

    The Ringo に欠かせないフィリップスヘッドホンアプリ

    The Ringo に欠かせないフィリップスヘッドホンアプリ

    この便利な連携アプリには、サウンドを調整できるアプリ内イコライザが搭載されています。お気に入りのベースラインを全力で感じたいときは、ダイナミックベースを有効にしてください。また、このアプリを使用して、ヘッドホンのファームウェアを最新バージョンに更新したり、接続されたデバイスを管理することもできます。

    環境対応性の高いデザインとパッケージ

    環境対応性の高いデザインとパッケージ

    フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。このヘッドホンには、RCS 認証を受けた使用済みリサイクルプラスチックを使用され、パッケージには FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。

    温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

    音楽からポッドキャストまで、さまざまなコンテンツを満喫できます。このワイヤレスヘッドホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径のドライバーを搭載。どんなコンテンツでも、低音の効いた温かみのある自然なサウンドを楽しめます。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      クローズド
      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Impedance
      32 Ω
      Maximum power input
      10 mW
      Sensitivity
      123 dB（1k Hz）
      スピーカー直径
      40  mm
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.4
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範囲
      最大 10  m
      マルチポイント接続
      サポートされているコーデック
      SBC

    • 外箱

      Length
      19.80  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      17.50  cm
      Gross weight
      0.69  kg
      Height
      21.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 16641 4
      Nett weight
      0.29  kg
      風袋重量
      0.40  kg

    • 利便性

      Volume control
      フィリップスヘッドホンアプリ対応
      ファームウェア更新
      Type of controls
      ボタン

    • 電源

      電池の数
      1 個
      音楽再生時間
      26  時間
      充電時間
      2  時間
      高速充電時間
      15 mins for 6 hrs
      バッテリー重量（合計）
      5  g
      バッテリー容量（ヘッドホン）
      200  mAh
      バッテリータイプ（ヘッドホン）
      リチウムポリマー（内蔵）

    • パッケージ寸法

      Height
      18.8  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      16.8  cm
      Depth
      6  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 16641 7
      Gross weight
      0.194  kg
      Nett weight
      0.095  kg
      風袋重量
      0.099  kg

    • 製品寸法

      Height
      15.50  cm
      Width
      14.70  cm
      Depth
      5.00  cm
      Weight
      0.08  kg

    • アクセサリー

      その他
      予備用クッション 2 組
      Quick Start Guide

    • デザイン

      Color
      ホワイト
      装着スタイル
      ヘッドバンド
      折りたたみ式デザイン
      フラット
      Ear coupling material
      フォーム
      Ear fitting
      オンイヤー
      イヤーカップタイプ
      クローズドバック

    • 通信

      通話用マイク
      1 mic

    • 音声アシスタント

      音声アシスタント対応
      • Apple Siri
      • Google アシスタント
      音声アシスタントの起動
      再生／一時停止ボタンを押す
      音声アシスタントのサポート

    • 耐久性

      プラスチックシェル
      RCS 認証を受けた使用済みアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂を 47％含有 TE-00132492

    Badge-D2C

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