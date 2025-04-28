The Ringo に欠かせないフィリップスヘッドホンアプリ

この便利な連携アプリには、サウンドを調整できるアプリ内イコライザが搭載されています。お気に入りのベースラインを全力で感じたいときは、ダイナミックベースを有効にしてください。また、このアプリを使用して、ヘッドホンのファームウェアを最新バージョンに更新したり、接続されたデバイスを管理することもできます。