2000 series ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Ringo
誰もが先を急ぐ今こそ、ゆったりと過ごしませんか。レトロなデザインのワイヤレスオンイヤーヘッドホンでお気に入りのビートに合わせて、リラックスしたスタイルで散策しましょう。高音質のサウンドや 26 時間もの再生時間、着けていることを忘れるほど軽く、優れたフィット感をお楽しみください。 さらに詳細をみる
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2000 series ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Ringo
- レトロ調のデザイン、優れたサウンド
- 携帯に便利なスタイル
- 最長 26 時間の再生時間
- Bluetooth マルチポイント
当時の外観で最先端の音質を再現
お気に入りのスタイルを復活させたこのオンイヤーヘッドホンは、40 mm ドライバーから温かみのあるモダンなサウンドを提供し、目を引く丸いイヤーカップがカセットプレイヤーを愛用していた時代を彷彿とさせます。カラーバリエーションも豊富に取り揃えています。
長持ちするバッテリーと急速充電
フル充電で最長 26 時間再生可能。USB-C ケーブルを使用して約 2 時間でフル充電できます。また、わずか 15 分急速充電するだけで再生時間を 6 時間延長することもできます。
安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング
Bluetooth 5.4 により、接続の安定性が向上し、不快な音の途切れなど音質の低下がないシームレスなストリーミングが可能になります。2 台の Bluetooth デバイスに同時に接続でき、フィリップスヘッドホンアプリで接続したデバイスを管理できます。
クリアな音声。会話をはっきり明瞭に
通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。
便利なオンイヤーボタンコントロール
その昔、カセットプレイヤーで音楽を聴くには、大きくて扱いにくいボタンを押す必要がありました。今では、再生も音量調節も通話もイヤーカップのボタンで簡単に制御できます。
超軽量ヘッドバンドと予備用イヤーカップクッション
象徴的でレトロなデザインと最先端の快適性を両立。The Ringo の超軽量ヘッドバンドは、完璧にフィットするよう簡単に調整可能で、必要に応じて装着可能なソフトイヤーカップクッションも 2 組付属しています。
The Ringo に欠かせないフィリップスヘッドホンアプリ
この便利な連携アプリには、サウンドを調整できるアプリ内イコライザが搭載されています。お気に入りのベースラインを全力で感じたいときは、ダイナミックベースを有効にしてください。また、このアプリを使用して、ヘッドホンのファームウェアを最新バージョンに更新したり、接続されたデバイスを管理することもできます。
環境対応性の高いデザインとパッケージ
フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。このヘッドホンには、RCS 認証を受けた使用済みリサイクルプラスチックを使用され、パッケージには FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。
温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド
音楽からポッドキャストまで、さまざまなコンテンツを満喫できます。このワイヤレスヘッドホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径のドライバーを搭載。どんなコンテンツでも、低音の効いた温かみのある自然なサウンドを楽しめます。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
クローズド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Impedance
-
32 Ω
- Maximum power input
-
10 mW
- Sensitivity
-
123 dB（1k Hz）
- スピーカー直径
-
40
mm
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.4
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- マルチポイント接続
-
有
- サポートされているコーデック
-
SBC
-
外箱
- Length
-
19.80
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
17.50
cm
- Gross weight
-
0.69
kg
- Height
-
21.20
cm
- GTIN
-
1 48 95229 16642 1
- Nett weight
-
0.29
kg
- 風袋重量
-
0.40
kg
-
利便性
- Volume control
-
有
- フィリップスヘッドホンアプリ対応
-
有
- ファームウェア更新
-
有
- Type of controls
-
ボタン
-
電源
- 電池の数
-
1 個
- 音楽再生時間
-
26
時間
- 充電時間
-
2
時間
- 高速充電時間
-
15 mins for 6 hrs
- バッテリー重量（合計）
-
5
g
- バッテリー容量（ヘッドホン）
-
200
mAh
- バッテリータイプ（ヘッドホン）
-
リチウムポリマー（内蔵）
-
パッケージ寸法
- Height
-
18.8
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
16.8
cm
- Depth
-
6
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 16642 4
- Gross weight
-
0.194
kg
- Nett weight
-
0.095
kg
- 風袋重量
-
0.099
kg
-
製品寸法
- Height
-
15.50
cm
- Width
-
14.70
cm
- Depth
-
5.00
cm
- Weight
-
0.08
kg
-
アクセサリー
- その他
-
予備用クッション 2 組
- Quick Start Guide
-
有
-
デザイン
- Color
-
ティール
- 装着スタイル
-
ヘッドバンド
- 折りたたみ式デザイン
-
フラット
- Ear coupling material
-
フォーム
- Ear fitting
-
オンイヤー
- イヤーカップタイプ
-
クローズドバック
-
通信
- 通話用マイク
-
1 mic
-
音声アシスタント
- 音声アシスタント対応
-
- 音声アシスタントの起動
-
再生／一時停止ボタンを押す
- 音声アシスタントのサポート
-
有
-
耐久性
- プラスチックシェル
-
RCS 認証を受けた使用済みアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂を 47％含有 TE-00132492
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