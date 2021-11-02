いつでもどこでも、ワンランク上*¹のブラッシングへ

毎分約13,000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去。Philips Oneは外出時でも携帯可能。デザインはスタイリッシュで軽量、トラベルケースも付いているため、あなたにぴったりです。あなたのPhilips Oneはどんな色ですか？ *¹手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き