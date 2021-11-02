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    Philips One by Sonicare 乾電池式電動歯ブラシ

    HY1100/32

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    いつでもどこでも、ワンランク上*¹のブラッシングへ

    毎分約13,000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去。Philips Oneは外出時でも携帯可能。デザインはスタイリッシュで軽量、トラベルケースも付いているため、あなたにぴったりです。あなたのPhilips Oneはどんな色ですか？　*¹手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き

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    タイプ:

    Philips One by Sonicare 乾電池式電動歯ブラシ

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    いつでもどこでも、ワンランク上*¹のブラッシングへ

    • いつでもどこでも、ワンランク上*¹のブラッシングへ
    • おしゃれで持ち運びに便利
    • 歯磨き習慣をサポートする機能
    • 選べるカラーバリエーション
    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    Philips Oneは、毎分約13,000ストロークのマイクロ振動で、やさしく磨いて歯垢を除去します*²。（歯にブラシヘッドを軽く当てて、手磨きと同じように手を動かしてブラッシングをしてください）また、歯列にフィットするカッティングでしっかり磨けます。　*²対応機種（Philips Oneハンドル）との組み合わせ

    いつでもどこへでも携帯できるトラベルケース付属

    いつでもどこへでも携帯できるトラベルケース付属

    外出時に携帯できる、スタイリッシュで軽量、持ち運びに便利なトラベルケース付き。

    歯磨きサポート機能

    歯磨きサポート機能

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

    選べるカラーバリエーション

    選べるカラーバリエーション

    サンゴ、ミッドナイトブルー、マンゴー、ミントから、お好みの色をお選びいただけます。また、替えブラシヘッドをご購入時は違う色もお選びいただけます。(店舗によってはお取り扱いのない色もございます。)

    乾電池・ブラシヘッドの交換は約3カ月毎

    乾電池・ブラシヘッドの交換は約3カ月毎

    ブラシヘッドの交換は約3カ月毎が目安。単4形アルカリ乾電池1本で、約3カ月使用できます。（目安として2分間のブラッシングを1日2回）

    技術仕様

    • 仕様

      バッテリー
      乾電池式（単４形アルカリ乾電池1本使用）
      使用時間
      通常使用で約3カ月間（目安として2分間のブラッシングを1日2回）

    • デザインと仕上げ

      マンゴー

    • 互換性

      ブラシヘッド対応機種
      • Philips One ハンドル・Philips Oneブラシヘッドの組み合わせのみ対応。 *フィリップスソニッケアー製品との互換性はありません。
      • フィリップスソニッケアー製品との互換性はありません。
      ブラシヘッド装着方式
      • 他のフィリップスソニッケアーブラシヘッドとの
      • 互換性はありません

    • 内容・付属品

      ハンドル
      Philips One 1 本
      ブラシヘッド
      Philips One 専用ブラシヘッド 1 本 (ハンドル装着)
      トラベルケース
      Philips One トラベルケース
      単 4 形アルカリ電池
      2 個

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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