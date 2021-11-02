HY1100/03
いつでもどこでも、ワンランク上*¹のブラッシングへ
毎分約13,000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去。Philips Oneは外出時でも携帯可能。デザインはスタイリッシュで軽量、トラベルケースも付いているため、あなたにぴったりです。あなたのPhilips Oneはどんな色ですか？ *¹手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付きさらに詳細をみる
Philips Oneは、毎分約13,000ストロークのマイクロ振動で、やさしく磨いて歯垢を除去します*²。（歯にブラシヘッドを軽く当てて、手磨きと同じように手を動かしてブラッシングをしてください）また、歯列にフィットするカッティングでしっかり磨けます。 *²対応機種（Philips Oneハンドル）との組み合わせ
外出時に携帯できる、スタイリッシュで軽量、持ち運びに便利なトラベルケース付き。
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。
サンゴ、ミッドナイトブルー、マンゴー、ミントから、お好みの色をお選びいただけます。また、替えブラシヘッドをご購入時は違う色もお選びいただけます。(店舗によってはお取り扱いのない色もございます。)
ブラシヘッドの交換は約3カ月毎が目安。単4形アルカリ乾電池1本で、約3カ月使用できます。（目安として2分間のブラッシングを1日2回）
仕様
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
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