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空気清浄機室内（ラージサイズ）用空気清浄器

AC2939/85

8分以内に空気を浄化
ボタンひとつで、ウイルス、アレルゲン、汚染物質を除去し、ご自宅を清潔・安全に保ちます。380㎥/hのクリーンエア供給率（CADR）でお部屋をより素早く効率的に浄化します。
すべての特長を見る

ウイルス、アレルゲン、汚染物質を99.9％除去

8分以内に空気を浄化

  • 27畳以下の室内の空気清浄に対応

  • クリーンエア供給率（CADR）380 ㎥/h

  • HEPAおよび活性炭フィルター

  • Air+ アプリに接続

フィリップス Air+ アプリ：クリーンな空気を供給できるスマートなソリューション

フィリップス Air+ アプリ：クリーンな空気を供給できるスマートなソリューション

Air+ アプリは、クリーンで健康的な空気をスマートにお届けします。アプリは、室内および屋外の汚染物質を記録し、機器の性能を自動調整しますので、自分で行う必要がありません。Air+ は、自宅または外出先で自在にコントロール可能です。Amazon AlexaまたはGoogle Homeを使用して、音声で自宅の空気をコントロールできます（8）

最大 98 m2 の空間をしっかり浄化

最大 98 m2 の空間をしっかり浄化

360度のパワフルなエアフローにより、室内の隅々まできれいな空気を1時間あたり380 m3のCADR（クリーンエア供給率）で行き渡らせ、室内をしっかり清浄し、細菌、ウイルス、花粉、ほこり、ペットのフケ、イエダニ、有害な気体、臭気、その他の汚染物質から保護します。20 m2をわずか6分で清浄します。（1）

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

VitaShieldテクノロジーは、確認されている最小のコロナウイルスよりも小さいエアロゾルと粒子まで捕捉します（6）。VitaShieldから逃れるものはほとんど何もありません。ウイルスを無力化し、内部に取り込みます。Airmidヘルスグループが独自にテストし、最大99.9％のウイルスとエアロゾルを空気から除去しました（2）。コロナウイルスについてもテストされています（7）。

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注釈

  1. （1）部屋サイズ48 m³をCADR 380 m³/hで割って、フィルターを通過する空気から算出したクリーニング1回の理論的時間（床面積20 m²、高さ2.4 mの部屋を想定）。

  2. （2）CADRは、GB/T18801-2015に準拠し、認定された第三者機関の試験により測定されています。試験方法および品質管理の改善に伴い、CADR値は更新されました。製品パッケージに最新情報が反映されていない場合でも、オンラインに記載されている高い仕様を満たしておりますのでご安心ください。

  3. （3）Airmid Healthgroup Ltd. による 28.5㎥ の密閉空間での試験（ターボモード使用）。20〜30 分後に空気中の H1N1 ウイルスを最大 99.9%除去しました。実際の生活環境での試験ではありません。空気清浄器そのものでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を防ぐことはできませんが、総合的な感染対策の一環として役立つ可能性があります（米国環境保護庁）。

  4. （4）IUTA による ISO 16890 および DIN71460-1 に準拠した試験において、大型のフィルター試験装置を使用し、20 分後にフィルターが 3 nm の NaCl エアロゾル粒子を 99.97% 以上除去することが確認されました。これは実使用環境での性能を示すものではありません。

  5. （5）広州微生物研究所による GB21551.3 および「消毒技術規範」に基づく試験において、30m³ の密閉空間で 90 分間の検証を実施。ヒトコロナウイルス（HCoV-229E）を最大 99.9% 除去することが確認されました。これは実際の居住空間での使用を示すものではありません。

  6. （6）本機器の推奨耐用期間は、屋外空気中の有害粒子状物質の年間平均地域値の理論計算と、空気清浄器の日常使用（自動モードで16時間使用）に基づくものです。

  7. （7）第三者機関では、フィルターメディアの1経路の効率性を5.33 cm/sのエアフローで試験。／フィルターを通過する空気を使用した EN ISO 29463-3:2018準拠の試験。

  8. （8）Alexa と Google Home の可用性は、お住まいの地域によって異なります。

  9. （9）IEC 60704に準拠する測定に基づいて、機器から1.5 mの距離での平均音圧を算出したもの。音圧レベルは、部屋の構造およびレイアウト、機器と聴き手の位置関係によって異なります。

  10. （10）2022年11月以降に使用可能（OTAアップデートの時期は市場によって異なる場合があります）