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メーカー再生品
AC0950/10R1
コンパクトで洗練されたデザインで高速清浄
コンパクトな空気清浄機で、ご家庭でクリーンで安全な空気をお楽しみください。数分でアレル物質や汚染物質を 99.97％ 除去し、消費電力も最小限に抑えます。洗練されたデザインとスマート操作により、お住まいとライフスタイルにシームレスに溶け込みます。
この製品は再生品で、当社チームによってテストされています。詳しくはこちら
最大 65 m2 の部屋を清浄
清浄空気供給量 (CADR) 250 m3/h
HEPAおよび活性炭フィルター
PM2.5 スマートセンサー
コンパクトでエレガントなデザインで、より速い清浄を実現 (1)。250 m³/h (CADR) の強力なろ過により、最大65 m² (2) の空間に簡単に対応し、20 m² の部屋を12分以内に清浄できます (3)。
プレフィルター、HEPA NanoProtect、活性炭からなる3層ろ過により、0.003ミクロンという微小な粒子を99.97％捕集 (4) – 既知のウイルスの中で最も小さいものよりも小さい粒子です!
革新的な空気清浄機で、妨げられない睡眠をお楽しみください。スリープモードでは、ささやき声よりも静かな20.5 dB (5) で動作します。また、デジタルディスプレイの光が暗くなり、光による妨げを最小限に抑えます。
5.0
5 中
4
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
11/11/2026
Singapore
Excellent job
It works very well, evan during the period of serious haze. I recommend every family to get one.
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
Richard Yip
22/10/2026
Singapore
Best
I liked it & recommended to whoever want to buy an air purifier.
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
The purifier
10/08/2025
Singapore
Mini Puri
cute, not too big and works well. recommend this product.
はい、この製品をお勧めします
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは PureProtect Mini 900 Series に対するレビューです
(1) CADR は前モデル Philips AC0850 との比較
(2) CADR は GB/T18801-2022 に準拠して試験。適用床面積は NRCC-54013 規格により算出
(3) 算出条件:48 m3 の部屋、CADR 250 m3/h
(4) フィルターを通過する空気に対して、DIN71460 に基づき 0.003 um の NaCl エアロゾルで試験、iUTA
(5) 音圧、IEC 60704、1.5 m 地点
(6) フィルターを通過する空気に対して、オーストリア OFI 研究所の SOP 350.003 に準拠し、ハウスダストマイト、シラカバ花粉、猫アレルゲンで試験
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008、J. Bousquet および約 50 名の KOL による執筆、Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) GMTラボによる微生物低減率試験。30m3の試験チャンバー内でインフルエンザウイルス（H1N1）を用い、ターボモードで1時間運転。
(9) GB21551.3-2010 に基づき S. Albus で試験、30 m3 チャンバー、1 時間、ターボモード、第三者試験機関
(10) 外部試験機関における微生物低減率試験。HCOV-229Eウイルスのエアロゾルを含む試験チャンバー内で、本製品をターボモードで1時間運転。HCOV-229EはSARS-CoV-2と関連はありますが、Covid-19の原因となるSARS-CoV-2そのものではありません。
(11) GB/T 18801-2022 に基づく外部試験機関での TVOC、トルエン、NO2 試験:30 m3 の部屋、ターボモードで 2 時間
(12) フィルターの寿命は空気の質と使用状況により異なります