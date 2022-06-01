AC0850/85
13畳以下の室内の空気清浄に対応
クリーンエア供給率（CADR）190 m³/h
HEPAおよび活性炭フィルター
パワフルな気流が約13畳までの空間を効率よくカバーし、部屋の隅々まできれいな空気をいきわたらせます。クリーンエア供給率（CADR）は、190㎥/hにまで達し、20㎡をわずか16分以下で浄化します。
NanoProtect HEPA、活性炭フィルター、プレフィルターによる3層フィルターにより、0.003ミクロン（3）の超微粒子の99.5%を捕捉し、PM2.5、細菌（7）、花粉、粉塵、ペットのフケ、臭気およびその他の汚染物質から守ります。European Center for Allergy Research Foundationの認定を受けています。
呼吸器系ウイルスを含むエアロゾルを捕捉します。Airmid Health-Group が独自に行った試験では、空気中のウイルスとエアロゾルを最大 99.9% 除去することが確認されています（2）。コロナウイルスについても試験済みです（4）。
レビュー
（1）部屋サイズ48 ㎥をCARD 190 ㎥/hで割って、フィルターを通過する空気から算出したクリーニング1回の理論的時間（床面積20 ㎡、高さ2.4 mの部屋を想定）。
（2）Airmid Healthgroup Ltd. による 28.5㎥ の密閉空間での試験（ターボモード使用）。20〜30 分後に空気中の H1N1 ウイルスを最大 99.9%除去しました。実際の生活環境での試験ではありません。空気清浄器そのものでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を防ぐことはできませんが、総合的な感染対策の一環として役立つ可能性があります（米国環境保護庁）。
（3）IUTA による ISO 16890 および DIN71460-1 に準拠した試験において、大型のフィルター試験装置を使用し、20 分後にフィルターが 3 nm の NaCl エアロゾル粒子を 99.97% 以上除去することが確認されました。これは実使用環境での性能を示すものではありません。
（4）広州微生物研究所による GB21551.3 および「消毒技術規範」に基づく試験において、30m³ の密閉空間で 90 分間の検証を実施。ヒトコロナウイルス（HCoV-229E）を最大 99.9% 除去することが確認されました。これは実際の居住空間での使用を示すものではありません。
（5）本機器の推奨耐用期間は、屋外空気中の有害粒子状物質の年間平均地域値の理論計算と、空気清浄器の日常使用（自動モードで 16 時間使用）に基づくものです。
（6）第三者機関では、フィルターメディアの 1 経路の効率性を 5.33 cm/s のエアフローで試験。／フィルターを通過する空気を使用した EN ISO 29463-3:2018 準拠の試験。
（7）CHEARI、上海研究所、広州研究所による試験において、30m³ の密閉空間で 60 分間の検証を実施。GB21551.3 に基づき、黄色ブドウ球菌エアロゾルを最大 99.9% 除去することが確認されました。これは実際の居住空間での使用を示すものではありません。
（8）Alexa と Google Home の可用性は、お住まいの地域によって異なります。
（9）平均騒音レベル：GB/T4214.1-2017（IEC 60704-1 - 2020、MOD）に基づきます。騒音レベルは、室内の条件とデバイスの位置により変化する可能性があります。