（2）Airmid Healthgroup Ltd. による 28.5㎥ の密閉空間での試験（ターボモード使用）。20〜30 分後に空気中の H1N1 ウイルスを最大 99.9%除去しました。実際の生活環境での試験ではありません。空気清浄器そのものでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を防ぐことはできませんが、総合的な感染対策の一環として役立つ可能性があります（米国環境保護庁）。