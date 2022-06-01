製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 16分以内に空気を浄化
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化
  • 16分以内に空気を浄化

空気清浄機800i シリーズ

AC0850/85

16分以内に空気を浄化
ボタンひとつで、ウイルス、アレルゲン、汚染物質を除去し、ご自宅を清潔・安全に保ちます。190㎥/hのクリーンエア供給率（CADR）でお部屋をより素早く効率的に浄化します。
すべての特長を見る

ウイルス、アレルゲン、汚染物質を99％除去

16分以内に空気を浄化

  • 13畳以下の室内の空気清浄に対応

  • クリーンエア供給率（CADR）190 m³/h

  • HEPAおよび活性炭フィルター

約13畳までの広さを高速清浄

約13畳までの広さを高速清浄

パワフルな気流が約13畳までの空間を効率よくカバーし、部屋の隅々まできれいな空気をいきわたらせます。クリーンエア供給率（CADR）は、190㎥/hにまで達し、20㎡をわずか16分以下で浄化します。

0.003㎛の粒子も99.5％除去

0.003㎛の粒子も99.5％除去

NanoProtect HEPA、活性炭フィルター、プレフィルターによる3層フィルターにより、0.003ミクロン（3）の超微粒子の99.5%を捕捉し、PM2.5、細菌（7）、花粉、粉塵、ペットのフケ、臭気およびその他の汚染物質から守ります。European Center for Allergy Research Foundationの認定を受けています。

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

呼吸器系ウイルスを含むエアロゾルを捕捉します。Airmid Health-Group が独自に行った試験では、空気中のウイルスとエアロゾルを最大 99.9% 除去することが確認されています（2）。コロナウイルスについても試験済みです（4）。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

アクセサリーや交換部品を検索

アクセサリーと交換部品へ

消耗品 & アクセサリー

レビュー

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. （1）部屋サイズ48 ㎥をCARD 190 ㎥/hで割って、フィルターを通過する空気から算出したクリーニング1回の理論的時間（床面積20 ㎡、高さ2.4 mの部屋を想定）。

  2. （2）Airmid Healthgroup Ltd. による 28.5㎥ の密閉空間での試験（ターボモード使用）。20〜30 分後に空気中の H1N1 ウイルスを最大 99.9%除去しました。実際の生活環境での試験ではありません。空気清浄器そのものでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を防ぐことはできませんが、総合的な感染対策の一環として役立つ可能性があります（米国環境保護庁）。

  3. （3）IUTA による ISO 16890 および DIN71460-1 に準拠した試験において、大型のフィルター試験装置を使用し、20 分後にフィルターが 3 nm の NaCl エアロゾル粒子を 99.97% 以上除去することが確認されました。これは実使用環境での性能を示すものではありません。

  4. （4）広州微生物研究所による GB21551.3 および「消毒技術規範」に基づく試験において、30m³ の密閉空間で 90 分間の検証を実施。ヒトコロナウイルス（HCoV-229E）を最大 99.9% 除去することが確認されました。これは実際の居住空間での使用を示すものではありません。

  5. （5）本機器の推奨耐用期間は、屋外空気中の有害粒子状物質の年間平均地域値の理論計算と、空気清浄器の日常使用（自動モードで 16 時間使用）に基づくものです。

  6. （6）第三者機関では、フィルターメディアの 1 経路の効率性を 5.33 cm/s のエアフローで試験。／フィルターを通過する空気を使用した EN ISO 29463-3:2018 準拠の試験。

  7. （7）CHEARI、上海研究所、広州研究所による試験において、30m³ の密閉空間で 60 分間の検証を実施。GB21551.3 に基づき、黄色ブドウ球菌エアロゾルを最大 99.9% 除去することが確認されました。これは実際の居住空間での使用を示すものではありません。

  8. （8）Alexa と Google Home の可用性は、お住まいの地域によって異なります。

  9. （9）平均騒音レベル：GB/T4214.1-2017（IEC 60704-1 - 2020、MOD）に基づきます。騒音レベルは、室内の条件とデバイスの位置により変化する可能性があります。