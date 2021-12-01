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  • 空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター 空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター 空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター

    フィリップス純正　交換用フィルター 3-in-1一体型フィルター

    FY1700/30

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター

    空気清浄機向け純正交換用フィルター：NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターの 3 層構造になっており、汚染物質、花粉、粉塵、ペット由来のアレルゲン、ウイルス粒子からしっかり守ります。

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    フィリップス純正　交換用フィルター 3-in-1一体型フィルター

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    空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター

    ナノ粒子を 99.9％効果的に捕捉 (1)

    • 1000 シリーズ対応
    • 同梱：フィルター 1 個
    • 耐用期間：1 年
    • フィリップス純正フィルター
    1000 シリーズ対応

    1000 シリーズ対応

    フィリップス 1000 シリーズ向け交換用フィルター：AC1711、AC1715。空気清浄機のモデル番号は、本体底面に記載されています。

    最長 1 年の長寿命フィルター

    最長 1 年の長寿命フィルター

    フィルターは最長 1 年間最適な性能を維持し (2)、交換の手間やコストを軽減します。最適なフィルター性能を維持するために、プレフィルターは定期的に交換してください。

    最適な性能を引き出すフィリップス純正フィルター

    最適な性能を引き出すフィリップス純正フィルター

    フィリップス純正フィルターはお使いの空気清浄機にぴったりフィットするよう設計されています。常にフィリップスフィルターをお使いいただくことで、最適な性能を発揮します。

    超微粒子を 99.9％捕捉する 3 層 HEPA フィルター

    超微粒子を 99.9％捕捉する 3 層 HEPA フィルター

    プレフィルター、HEPA NanoProtect、活性炭の 3 層フィルターシステムが、0.003 ミクロンまでの粒子を 99.9％捕捉 (1)。汚染物質、ウイルス粒子、アレルゲン、細菌、臭いからしっかり守ります。

    スマートフィルターステータスインジケーターが交換時期をお知らせ

    スマートフィルターステータスインジケーターが交換時期をお知らせ

    フィリップス製品のディスプレイに表示されるインジケーターが、フィルター交換のタイミングをお知らせします。メンテナンスは簡単で、1 分以内で完了します。

    技術仕様

    • 一般仕様

      製品タイプ
      HEPA NanoProtect フィルター
      同梱
      フィルター x1
      HEPA NanoProtect
      プレフィルター
      活性炭
      寿命
      最長 1 年

    • 性能

      粒子の除去
      0.003 ミクロンで 99.9％

    • 重量と寸法

      製品の高さ
      235.5 mm
      本体重量
      0.7 kg
      製品の幅
      135.3 mm
      製品の長さ
      212 mm
      パッケージの長さ
      220 mm
      パッケージの幅
      220 mm
      パッケージの高さ
      250 mm
      パッケージ重量
      0.89 kg

    • 交換

      フィリップス空気清浄器向け
      AC1711、AC1715

    Badge-D2C

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    • (1) 試験は、フィルターを通過する空気に対して、DIN71460 規格に基づき NaCl エアロゾル（0.003μm および 0.3μm）を使用して iUTA 研究所にて実施。
    • (2) 平均値に基づく計算。フィルターの寿命は、空気の質や使用状況によって異なります。

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