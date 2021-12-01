FY1700/30
空気清浄機 1000 シリーズ用純正フィルター
空気清浄機向け純正交換用フィルター：NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターの 3 層構造になっており、汚染物質、花粉、粉塵、ペット由来のアレルゲン、ウイルス粒子からしっかり守ります。さらに詳細をみる
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フィリップス 1000 シリーズ向け交換用フィルター：AC1711、AC1715。空気清浄機のモデル番号は、本体底面に記載されています。
フィルターは最長 1 年間最適な性能を維持し (2)、交換の手間やコストを軽減します。最適なフィルター性能を維持するために、プレフィルターは定期的に交換してください。
フィリップス純正フィルターはお使いの空気清浄機にぴったりフィットするよう設計されています。常にフィリップスフィルターをお使いいただくことで、最適な性能を発揮します。
プレフィルター、HEPA NanoProtect、活性炭の 3 層フィルターシステムが、0.003 ミクロンまでの粒子を 99.9％捕捉 (1)。汚染物質、ウイルス粒子、アレルゲン、細菌、臭いからしっかり守ります。
フィリップス製品のディスプレイに表示されるインジケーターが、フィルター交換のタイミングをお知らせします。メンテナンスは簡単で、1 分以内で完了します。
一般仕様
性能
重量と寸法
交換
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