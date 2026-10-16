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AC0720/10
最も省エネでコンパクトな空気清浄機。
アレルゲン、細菌、ウイルス、臭い、ガス汚染物質を素早く除去し、ご自宅で清潔で安全な空気をお楽しみください。99.97％の微粒子を除去し、省エネで静音設計。スタイリッシュなデザイン、オプションのアンビエントライト、スマート操作機能を搭載。
最大75 m²の部屋を清浄
最も省エネな空気清浄機
フィルター寿命3年
清浄空気供給量(CADR)180 m³/h
HEPAおよび活性炭フィルター
CADR 180 m³/h (1)により、75 m²までの部屋の空気を1時間ごとにリフレッシュします(2)。寝室やオフィスなどに最適です。
わずか14 Wの消費電力で強力な清浄性能を発揮し、エネルギー消費と運転コストを抑えます。
プレフィルター、NanoProtect HEPAフィルター、活性炭フィルターの3層ろ過により、0.003ミクロンの微粒子を99.97％捕集します(3)。これは既知の最小ウイルスよりも小さいサイズです。
レビュー
(1) CADRは、GB/T18801-2022に基づき、認定された第三者機関の試験所で測定されています。
(2) 適用床面積は、GB/T18801-2022に基づき、1 ACHで算出されています。
(3) フィルターを通過する空気から、0.003 μmおよび0.3 μmのNaCLエアロゾルを使用し、iUTA研究所によりDIN71460に準拠して試験されています。
(4) フィルターを通過する空気から、オーストリアOFI研究所のSOP 350.003に従い、ハウスダストマイト、シラカバ花粉、猫アレルゲンで試験されています。
(5) 外部試験所による微生物低減率試験。30 m³試験チャンバー内でインフルエンザ(H1N1)を使用し、ターボモードで1.5時間運転。
(6) GB21551.3-2010に準拠し、黄色ブドウ球菌を使用、30 m³チャンバー、1.5時間、ターボモード、第三者機関試験。
(7) 外部GMT試験所によるGB/T 18801-2022に準拠したTVOC、トルエン、NO2の試験。
(8) 平均計算値。フィルター寿命は空気の質と使用状況により異なります。
(9) 音圧レベル、IEC 60704、1.5 m地点で測定。