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フィリップス純正　交換用フィルター3-in-1一体型フィルター

FY0293/30

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

空気清浄機 800 シリーズ用純正フィルター

空気清浄機向け純正交換用フィルター：NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターの 3 層構造になっており、汚染物質、花粉、粉塵、ペット由来のアレルゲン、ウイルス粒子からしっかり守ります。

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対応製品
空気清浄機

空気清浄機
800i シリーズ

AC0850/85

ナノ粒子を 99.9％効果的に捕捉 (1)

空気清浄機 800 シリーズ用純正フィルター

  • 800 シリーズ対応

  • 同梱：フィルター 1 個

  • 耐用期間：1 年

  • フィリップス純正フィルター

800 シリーズ対応

800 シリーズ対応

フィリップス 800 シリーズ向け交換用フィルター：AC0830、AC0850。空気清浄機のモデル番号は、本体底面に記載されています。

最長 1 年の長寿命フィルター

最長 1 年の長寿命フィルター

フィルターは最長 1 年間最適な性能を維持し (2)、交換の手間やコストを軽減します。最適なフィルター性能を維持するために、プレフィルターは定期的に交換してください。

最適な性能を引き出すフィリップス純正フィルター

最適な性能を引き出すフィリップス純正フィルター

フィリップス純正フィルターはお使いの空気清浄機にぴったりフィットするよう設計されています。常にフィリップスフィルターをお使いいただくことで、最適な性能を発揮します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

01/09/2022

日本

日本

コンパクトながら十分な清浄性能

喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。

気に入った点

清浄性能

気に入らない点

今のところない

はい、この製品をお勧めします

これは フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター に対するレビューです

Date of Use 2022-08-01

はい、この製品をお勧めします

これは フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター に対するレビューです

Date of Use 2022-08-01

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注釈

  1. (1) 試験は、フィルターを通過する空気に対して、DIN71460 規格に基づき NaCl エアロゾル（0.003μm および 0.3μm）を使用して iUTA 研究所にて実施。

  2. (2) 平均値に基づく計算。フィルターの寿命は、空気の質や使用状況によって異なります。