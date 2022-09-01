FY0293/30
空気清浄機 800 シリーズ用純正フィルター
空気清浄機向け純正交換用フィルター：NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターの 3 層構造になっており、汚染物質、花粉、粉塵、ペット由来のアレルゲン、ウイルス粒子からしっかり守ります。
800 シリーズ対応
同梱：フィルター 1 個
耐用期間：1 年
フィリップス純正フィルター
フィリップス 800 シリーズ向け交換用フィルター：AC0830、AC0850。空気清浄機のモデル番号は、本体底面に記載されています。
フィルターは最長 1 年間最適な性能を維持し (2)、交換の手間やコストを軽減します。最適なフィルター性能を維持するために、プレフィルターは定期的に交換してください。
フィリップス純正フィルターはお使いの空気清浄機にぴったりフィットするよう設計されています。常にフィリップスフィルターをお使いいただくことで、最適な性能を発揮します。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
おさきまっくら
01/09/2022
日本
コンパクトながら十分な清浄性能
喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。
気に入った点
清浄性能
気に入らない点
今のところない
はい、この製品をお勧めします
これは フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター に対するレビューです
Date of Use 2022-08-01
はい、この製品をお勧めします
これは フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター に対するレビューです
Date of Use 2022-08-01
(1) 試験は、フィルターを通過する空気に対して、DIN71460 規格に基づき NaCl エアロゾル（0.003μm および 0.3μm）を使用して iUTA 研究所にて実施。
(2) 平均値に基づく計算。フィルターの寿命は、空気の質や使用状況によって異なります。