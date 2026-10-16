最小サイズの空気清浄機。清潔な空気をコンパクトに。

アレルゲン、細菌、ウイルス、臭い、ガス汚染物質を素早く除去し、ご家庭で清潔で安全な空気をお楽しみいただけます。99.97％の微粒子を除去し、エネルギー消費と騒音を最小限に抑えます。アロマセラピー機能を内蔵し、スリムでコンパクトなデザインです。