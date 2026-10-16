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AC0520/10
最小サイズの空気清浄機。清潔な空気をコンパクトに。
アレルゲン、細菌、ウイルス、臭い、ガス汚染物質を素早く除去し、ご家庭で清潔で安全な空気をお楽しみいただけます。99.97％の微粒子を除去し、エネルギー消費と騒音を最小限に抑えます。アロマセラピー機能を内蔵し、スリムでコンパクトなデザインです。
最大25 m²の部屋を清浄
最小サイズの空気清浄機
フィルター寿命3年
清浄空気供給量(CADR)60 m³/h
HEPAおよび活性炭フィルター
この空気清浄機は、最大25 m²の部屋の空気を1時間ごとにリフレッシュできるため(1)、寝室、子供部屋、ホームオフィスなどの小さなスペースに最適です。
プレフィルター、HEPA NanoProtect、活性炭の3層フィルトレーションにより、0.003ミクロンという微小な粒子を99.97％捕捉します(2)。これは既知の最小のウイルスよりも小さいサイズです!
徹底した空気清浄により、アレルゲン、空気中のウイルスや細菌を減少させ、有害なガスやニオイを低減します。イオン、化学物質、オゾンの排出がなく、安全です。(3-6)
レビュー
(1) GB/T18801-2022に基づき、1 ACHで算出した部屋の広さです。
(2) フィルターを通過する空気から、iUTA研究所によりDIN71460に準拠し、0.003 μmおよび0.3 μmのNaCLエアロゾルで試験済み。
(3) フィルターを通過する空気から、オーストリアOFI研究所のSOP 350.003に従い、ハウスダストマイト、シラカバ花粉、猫アレルゲンで試験済み。
(4) 第三者機関により、GB21551.3-2010に準拠し、黄色ブドウ球菌で試験済み。
(5) 外部機関による微生物減少率試験、インフルエンザ(H1N1)で実施。
(6) 外部GMT機関によるGB/T 18801-2022に準拠した試験、TVOC、トルエン、NO2で実施。
(7) 平均値を算出。フィルターの寿命は空気の質と使用状況により異なります。
(8) IEC 60704に準拠、1.5 m地点での音圧レベル。