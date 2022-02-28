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空気清浄機室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器

AC1715/85

10分以内に空気を浄化
空気清浄器のボタンを押すだけで、目に見えないウイルス、アレルゲンまたは汚染物質をカットし、ご自宅を清潔、安全に保ちます。1 時間あたり 300 m³のCADR（クリーンエア供給率）によりすばやく効率的に清浄します。
すべての特長を見る

ウイルス、アレルゲン、汚染物質を99.9％除去

10分以内に空気を浄化

  • 21畳 以下の室内の空気清浄に対応

  • クリーンエア供給率（CADR）300 ㎥/h

  • HEPAおよび活性炭フィルター

  • Air+ アプリに接続

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

VitaShieldテクノロジーは、確認されている最小のコロナウイルスよりも小さいエアロゾルと粒子まで捕捉します（6）。VitaShieldから逃れるものはほとんど何もありません。ウイルスを無力化し、内部に取り込みます。Airmidヘルスグループが独自にテストし、最大99.9％のウイルスとエアロゾルを空気から除去しました（2）。コロナウイルスについてもテストされています（7）。

プロ仕様のセンサーがスマートに浄化

プロ仕様のセンサーがスマートに浄化

プロ仕様のAeraSenseセンサーは、1秒間に1000回空気を正確にスキャンして有害な汚染物質を検出し、あらゆる環境に適した速度をインテリジェントに選択します。さらに、空気の質をリアルタイムでディスプレイに表示します。アレルゲンとPM2.5のレベルを数値と直感的なカラーリングで表示します。

検査・認証取得済で信頼できる

検査・認証取得済で信頼できる

フィリップスの空気清浄機は、工場から出荷される前に170の必須かつ厳格な検査を受け、欧州アレルギー研究財団によって認定されています。それらは、24時間365日の連続運転のために厳格な寿命と耐久性のテストを受けています。

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注釈

  1. （1）部屋サイズ48 m³をCARD300 m³/hで割って、フィルターを通過する空気から算出したクリーニング1回の理論的時間（床面積20 m²、高さ2.4 mの部屋を想定）。

  2. （2）Airmid Healthgroup Ltd. による試験において、28.5m³ の密閉空間で空気中のインフルエンザ A（H1N1）ウイルスを使用し、ターボモードで 10〜20 分後に除去効果を測定。空気清浄器そのものでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を防ぐことはできませんが、総合的な感染対策の一環として役立つ可能性があります（米国環境保護庁）。

  3. （3）試験にはフィルターを通過する空気を使用。DIN71460-1に準拠するiUTA製NaClエアロゾルを使用して実施

  4. （4）フィルターを通過した空気から、Austrian OFI instituteのSOP 350.003に基づき、フィルターメディア上のカバノキ花粉の粉塵で試験

  5. （5）NanoProtect HEPAフィルターを使用したフィリップス空気清浄機にて、クリーンエア供給率とエネルギー効率がHEPA H13フィルターよりも高い、GB/T 18801に従って試験済み

  6. （6）iUTA による DIN71460-1 に準拠した試験において、フィルターを通過する空気中の NaCl エアロゾルを使用して性能を検証。コロナウイルスの粒子サイズは約 0.08〜0.22 ミクロンとされています（MacLachlan、Dubovi 著『Fenner's Veterinary Virology』第 5 版、Academic Press、2017 年、第 24 章、435～461 ページ）。

  7. （7）外部ラボでの微生物削減率試験。ヒトコロナウイルス（HCoV-229E）エアロゾルで汚染された試験用チャンバーにフィリップスHEPA NanoProtectフィルターを使用。

  8. （8）推奨耐用期間は、フィリップスユーザーの平均使用時間とWHOの都市大気汚染レベルデータに基づいて計算されます。実際の耐用期間は、使用環境と使用頻度の影響を受けます。

  9. （9）AlexaとGoogle Homeの可用性は、お住まいの地域によって異なります。

  10. （10）試験にはフィルターを通過する空気を使用、第三者機関の研究所によりNaClエアロゾルを使用して実施

  11. （11）2022年6月21日、オランダにて、ブランドのウェブサイトまたは小売業者により広告されたフィルターの耐用寿命および価格に基づく節約。