最大99.9%のウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去

VitaShieldテクノロジーは、確認されている最小のコロナウイルスよりも小さいエアロゾルと粒子まで捕捉します（6）。VitaShieldから逃れるものはほとんど何もありません。ウイルスを無力化し、内部に取り込みます。Airmidヘルスグループが独自にテストし、最大99.9％のウイルスとエアロゾルを空気から除去しました（2）。コロナウイルスについてもテストされています（7）。