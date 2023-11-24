省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機
ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。 さらに詳細をみる

アレルゲンや汚染物質を取り除き、空気をきれいに
- 44 m² 以下の室内を空気清浄
- 最大 12W で作動
- クリーンエア供給率（CADR）170 m³/h
- Air+ アプリに接続
17 分未満で汚染物質を除去 (3)
44 m² 以下の室内を空気清浄し、1 時間あたり 170 m³ の CADR で室内の隅々まできれいな空気を行き渡らせます。PM2.5、細菌、花粉、ほこり、ペットのフケなどの汚染物質を 17 分未満で除去します (3)。
わずか 0.003 ミクロンの粒子を 99.97％除去 (1)
NanoProtect HEPA 技術を採用した 2 層フィルターシステムによって、わずか 0.003 ミクロンの超微粒子を見事に 99.97％除去します (1)。NanoProtect HEPA 技術では、汚染物質を捕捉するだけでなく、静電気で汚染物質を引きつけるため、従来の HEPA H13 フィルターよりも最大 2 倍多くの空気を清浄でき、エネルギー効率も向上しています (2)。
ウイルスおよびエアロゾルを空気中から除去 (5)
VitalShield で澄んだきれいな空気に。VitalShield 技術は既知の最小ウイルスより小さいエアロゾルや細菌、0.003 ミクロンもの粒子を捕捉します。外部ラボの独自試験では、空気中から H1N1 ウイルスが除去され、HCoV-229E ウイルスも 99.99％除去されました (5)。
省エネルギー設計
最小エネルギーで空気を清浄して電気代を節約。最大 12W で作動し、他の主要な空気清浄機よりも 2 倍以上エネルギー効率に優れています (7)。スリープモードでの消費電力はわずか 2 W。従来品よりも 30 倍省エネです。
動作音とわずらわしい光を抑制
革新的な空気清浄機で快適に睡眠。スリープモードでは、動作音はわずか 19 dB で非常に静かです (6)。さらに、デジタルディスプレイの照明が暗くなり、わずらわしい光のちらつきが最小限に抑えられます。寝ている間も、この設定で室内の空気はいつもきれいに保たれます。
徹底的な試験をクリアした信頼できる耐久性と品質
空気清浄技術とヘルスケア技術における 80 年以上の実績を誇る信頼のブランドである当社の空気清浄機は、170 項目の厳格な検査試験をクリアしてから出荷されます。また、European Centre for Allergy Research Foundation の認定を受けています。
フィリップス Air+ アプリで空気清浄機をコントロール
アプリでさらに便利に。空気清浄機の電源操作、速度設定の調整、フィルターステータスの確認ができます。また、アプリ内の記事で空気清浄について詳しく知ったり、屋外空気質データをチェックしたりすることもできます。いつでもどこでも使えます。
コンパクトなサイズで洗練されたデザイン
コンパクトなサイズで洗練されたデザインの空気清浄機。どんなスペースにもしっくりとなじみ、空気をきれいにしながら、スタイリッシュな空間を演出します。高さはわずか 34 cm で、机や棚に置けるサイズです。新鮮できれいな空気とともに洗練された雰囲気を楽しめます。
フィルター寿命インジケーター
フィルター交換時期を空気清浄機がお知らせ。簡単に最適な性能を維持できます。さらに、当社独自のフィルターによって最適な性能が最長 12 ヶ月間続くため、1 年を通してきれいな空気を保てます。
3 段階の手動選択速度：スリープ、スピード、ターボ
3 段階の速度設定（スリープ、スピード、ターボ）で空気清浄を自在に調整。汚染レベルが高く、効率的に空気を清浄したい場合は、ターボモードに切り替えると、空気清浄が最速で実行されます。
技術仕様
一般仕様
- 製品タイプ
空気清浄機
- テクノロジー
HEPA NanoProtect
- 色
ホワイト、シルクベージュ
- 主素材
プラスチック
- インターネット接続
有
- Wi-Fi 範囲
2.4 GHz
- 音声コントロール
無
技術仕様
- 最大出力
12W
- 空気質センサー
無
- 最小騒音レベル
19 dB(A)
- 最大騒音レベル
49 dB(A)
性能
- CADR（クリーンエア供給率）（粒子、GB/T）
170 m³/時
- フィルター層
HEPA、プレフィルター
- 粒子の除去
0.003 ミクロンで 99.97%
- 最大部屋サイズ
44 m2
操作性
- 電源コードの長さ
1.6m
- スケジューラー
有（アプリ内）
- 自動モード
無
- スリープモード
有
- スピード設定
有（スリープ、スピード、ターボ）
- 環境夜間照明
無
- 空気質フィードバック
無
- インターフェイス
デジタル（タッチ）
- 推奨のフィルター交換時期
1 年
安全機能
- チャイルドロック
無
重量と寸法
- 製品の高さ
34.1cm
- 本体重量
2.2kg
- 製品の幅
23.7cm
- 製品の長さ
24.3cm
- パッケージの長さ
26.3cm
- パッケージの幅
26.3cm
- パッケージの高さ
37.5cm
- パッケージ重量
3.2kg
エネルギー効率
- 待機電力
1 W 未満
- 対応電圧
100～240V
- 頻度
50/60Hz
メンテナンス
- 保証
2 年
互換性
- 付属アクセサリー 1
2in1 HEPA フィルター
- 関連アクセサリー 1
FY0611
製造国
- 製造地
中国
- (1) 試験は、フィルターを通過する空気を対象として、DIN71460-1 準拠の iUTA 製 NaCl エアロゾルを使用して実施。
- (2) クリーンエア供給率とエネルギー効率が HEPA H13 フィルターよりも高い NanoProtect HEPA フィルターを使用したフィリップス空気清浄機にて、GB/T 18801 に従って試験済み。
- (3) 部屋サイズ 48 m² を CADR 170 m²/h で割って算出したクリーニング 1 回の理論的時間（床面積 20 m²、高さ 2.4 m の部屋を想定）。
- (4) フィルター素材を通過した空気から、Austrian OFI institute の SOP 350.003 に基づき、フィルターメディア上のカバノキ花粉の粉塵で試験。
- (5) 外部ラボでの微生物削減率試験。HCoV-229E ウイルスを含むエアロゾルで汚染された試験用チャンバー内で機器をターボモードで 1.5 時間稼働。HCoV-229E は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の原因である SARS-CoV-2 と関連性はありますが同じものではありません。
- (6) 平均騒音レベル：IEC 60704-1 - 2020、MOD に従って試験済み。
- (7) 2023 年 3 月、ドイツ版 Amazon での売上上位 20 の空気清浄機と比較した、最大電力での 1W あたりの公示 CADR。
- (8) 推奨耐用期間は、フィリップスユーザーの平均使用時間と WHO の都市大気汚染レベルデータに基づいて計算されます。実際の耐用期間は、使用環境と使用頻度の影響を受けます。当社の販売店がある国でのみ適用。
