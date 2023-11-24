わずか 0.003 ミクロンの粒子を 99.97％除去 (1)

NanoProtect HEPA 技術を採用した 2 層フィルターシステムによって、わずか 0.003 ミクロンの超微粒子を見事に 99.97％除去します (1)。NanoProtect HEPA 技術では、汚染物質を捕捉するだけでなく、静電気で汚染物質を引きつけるため、従来の HEPA H13 フィルターよりも最大 2 倍多くの空気を清浄でき、エネルギー効率も向上しています (2)。