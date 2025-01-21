TCOは IT製品における世界有数のサステナビリティ認証であり、製品ライフサイクル全体にわたって環境面・社会面の責任を高い基準で求めています。これは単なるラベルではなく、より良く、より環境に配慮した世界を実現するための「スマートな製品選び」を促す取り組みです。
TCO Certified Philips モニターは、革新的な性能を追求しつつ、環境への配慮を重視するユーザーに最適な選択肢です。品質や機能性を犠牲にすることなく、責任あるモノづくりの未来に貢献します。
Philips 液晶ディスプレイは、エコデザイン、先進技術、長期信頼性を兼ね備えた TCO Certified（第10世代）モデルを幅広く展開しています。これらの製品は高いサステナビリティ基準を満たすだけでなく、プロフェッショナルや環境意識の高いユーザーに優れたパフォーマンスを提供します。
