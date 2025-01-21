検索文字列

PHILIPS液晶ディスプレイ

プレミアム品質、5年保証、そしてTCO認証による高い信頼性

TCO certified Philips monitors and five years warranty

      TCO Certified（TCO認定）とは？

       

      TCOは IT製品における世界有数のサステナビリティ認証であり、製品ライフサイクル全体にわたって環境面・社会面の責任を高い基準で求めています。これは単なるラベルではなく、より良く、より環境に配慮した世界を実現するための「スマートな製品選び」を促す取り組みです。

      TCO certified edge logo

      主な注力分野

      環境への配慮: 環境負荷の少ない製造プロセス、危険物質の削減、そして高いエネルギー効率を実現した設計を推進。

      社会的責任: サプライチェーン全体での倫理的な取り組みを重視し、公正な労働環境と安全な職場づくりを徹底。

      持続可能な循環利用の実現: 高い耐久性や修理のしやすさを備え、持続可能な廃棄・リサイクルプロセスを支援。

      独立した第三者による検証独立した第三者による検証: すべての TCO 認証製品は、厳格なサステナビリティ基準と性能要件を満たしているか、第三者機関によって公正に検証されています。

      なぜ TCO Certified Philips モニターを選ぶのか？

       

      TCO Certified Philips モニターは、革新的な性能を追求しつつ、環境への配慮を重視するユーザーに最適な選択肢です。品質や機能性を犠牲にすることなく、責任あるモノづくりの未来に貢献します。

      A woman is working with the tco edge certified Philips Monitors

      目的を持って設計された製品（サステナブルな素材）: ポストコンシューマーリサイクル（PCR）プラスチックなど、持続可能な素材を積極的に使用しています。

      省エネ設計: 消費電力を最小限に抑える先進技術により、CO₂排出量の大幅な削減に貢献します。

      循環型社会への貢献: 長期使用と修理のしやすさを重視した設計で、電子廃棄物の削減と循環型社会の実現をサポートします。

      透明性と持続可能性を重視した生産プロセス: フィリップスの「誠実性」と「持続可能性」への取り組みに基づき、責任ある製造を保証します。

      TCO 認定（第10世代）最新モデル

       

      Philips 液晶ディスプレイは、エコデザイン、先進技術、長期信頼性を兼ね備えた TCO Certified（第10世代）モデルを幅広く展開しています。これらの製品は高いサステナビリティ基準を満たすだけでなく、プロフェッショナルや環境意識の高いユーザーに優れたパフォーマンスを提供します。

      More from Philips Monitors

      Help, support and updates

      Register your Monitor

      Create your free ‘My Philips’ account to register your new monitor. Once registered, we’ll notify you when new updates are available.

      Sign up to My Philips

      Software updates

      Keep your Philips Monitor performing at its best. If there’s a new software update, you’ll find it here. And if you’ve lost your drivers, you can download them here too for free.

      Find updates

      Support platform

      The quickest way to resolve any technical issues and settings is by checking the Philips Monitor troubleshooting guide. Use these handy tips and tricks to get your monitor back on track in no time.

      Find a solution

      Contact us

      We’re here to help. Whether you need advice in purchasing a Philips Monitor or support in setting it up, you can contact us by phone, email or online chat.

      Contact Philips

      これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

      当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。