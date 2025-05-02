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ワークフローの生産性を再定義
SoftBlue テクノロジー、クアッド HD 解像度、120 Hz のリフレッシュレートで、日々の作業を快適にスピードアップ。さらに、SmartErgoBase により、使いやすさと快適性を追求したエルゴノミクス設計を実現しています。
3000 シリーズ
27"（68.5 cm）
2560 x 1440（クアッド HD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このPhilipsモニターは、向上した120Hzリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業フローの速度を高めながら、視覚的な疲労を最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
USB-C 高解像度モードでは、最大解像度 2560 x 1440、リフレッシュレート 120 Hz に対応。
Smart Link Sync を正常に機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応している必要があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。