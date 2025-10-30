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ワークフローの生産性を再定義
このフィリップス WUXGA（1920×1200）16:10 モニターは、広視野角の IPS パネルを搭載。100Hz のリフレッシュレートにより、滑らかな映像表示を実現します。SoftBlue テクノロジーが目の疲れを軽減し、長時間の作業でも快適な生産性をサポートします。
3000 シリーズ
24（24.1 インチ／61.13 cm 対角）
1920 x 1200（WUXGA）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
WUXGA（1920 × 1200）解像度がもたらす 16:10 の縦長アスペクト比は、一般的なフル HD よりも表示領域が広く、スクロールの回数を減らしながら、ドキュメントやスプレッドシート、ウェブページを一度に快適に表示できます。作業効率を高め、集中力を維持するために設計された、快適で効率的なワークフローを体験してください。
このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
Smart Link Sync を正常に機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応している必要があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
RJ45 は、対応するシステムにおいて PXE（Preboot eXecution Environment）、MAC アドレスパススルー（MAPT）、および Wake on LAN（WOL）をサポートします。サポート内容は、システム構成によって異なる場合があります。