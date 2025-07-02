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ワークフローの生産性を再定義
SoftBlue テクノロジー、クアッド HD 解像度、100 Hz のリフレッシュレートで、日々の作業を快適にスピードアップ。さらに、SmartErgoBase により、使いやすさと快適性を追求したエルゴノミクス設計を実現しています。
3000 シリーズ
80 cm（31.5 インチ）
2560 x 1440（クアッド HD）
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。
SoftBlueテクノロジーは、視覚的な快適性を高め、ブルーライトへの長時間の曝露による健康への悪影響から目を保護します。低ブルーライトパネルにより、415-455 nmの範囲におけるディスプレイ発光量と400-500nmの範囲における発光量の比率を50%未満に抑えています。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、目の疲れを最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーは、ブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（ハードウェアソリューション）認証を取得しています。
レビュー
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
USB-C が高解像度モードに設定されている場合、最大対応解像度は 2560 × 1440@100 Hz です。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
5 年間保証は、メーカーによる任意の限定保証です。この保証は、https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge に記載されている国でのみ適用されます。一般消費者に対しては、本保証は各国の適用法令に基づく法的権利に加えて提供されるものであり、それらの権利に影響を与えるものではありません。一方、非消費者（法人・業務用）エンドユーザーに対しては、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。
Smart Link Sync を正常に機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応している必要があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。