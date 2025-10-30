24B2U3301/11
ワークフローの生産性を再定義する
このモニターは、ビジネスの効率性を向上させます。必要な機能を備えているだけでなく、120Hzのリフレッシュレート、SoftBlue、Flicker-free、VESA mountなど、際立つ特長も搭載しています。
3000シリーズ
24（23.8インチ／対角60.47cm）
1920 × 1080（フルHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを表現するフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩を組み合わせることで、実物さながらの映像をお楽しみいただけます。
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このPhilipsモニターは、向上した120Hzリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業フローの速度を高めながら、視覚的な疲労を最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のワードマーク／商標および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。
応答時間の値がSmartResponseと同じです
CIE 1931 に基づく sRGB の面積、CIE 1976 に基づく NTSC の面積。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご確認ください。
Smart Link Syncが正しく機能するには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
RJ45は、対応するシステムでPXE（Preboot eXecution Environment）、MACアドレス・パススルー（MAPT）、およびWake on LAN（WOL）をサポートします。サポート状況はシステム構成によって異なる場合があります。
製品に同梱されるケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、および仕様が異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
モニターは機能紹介画像と異なって見える場合があります。