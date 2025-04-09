34B2U3600C/11
ワークフローの生産性を再定義
このモニターは、画質に一切の妥協を許しません。WQHD 解像度、Smart KVM スイッチ、そして USB-C to RJ45 接続に対応しており、画質を保ちながら、複数のソースを簡単に切り替え、インターネット接続もシームレスに行うことができます。
3000 シリーズ
34"（86.36 cm）
3440 x 1440（WQHD）
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
10 億 7,000 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
曲面デザインを採用したデスクトップモニターは、個人的なユーザー体験に最適です。曲面スクリーンなら、デスクにいながら映像に集中できます。
レビュー
ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）
最新の SmartKVM 機能により、これまで以上にスムーズなソース切り替えが可能になりました。Ctrl キーを 3 回押して、メイン画面や PIP のサブ画面を切り替え、モニター右下にあるホットキーを押すだけです。ホットキー機能は、Windows および macOS に対応しています。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
RJ45 は、対応するシステムにおいて PXE（Preboot eXecution Environment）、MAC アドレスパススルー（MAPT）、および Wake on LAN（WOL）をサポートします。サポート内容は、システム構成によって異なる場合があります。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。