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フィリップスシェーバーから大きな音がする

フィリップスシェーバーのスイッチをオンにすると大きな音がする場合は、正しく組み立てられていないことが原因の可能性がほとんどです。シェーバーが正しく組み立てられていないと（たとえば、クリーニングの後など）、使用時にカタカタと音が鳴ります。

以下の指示に従って、シェーバーが正しく組み立てられていることを確認してください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： XP9405/11, XP9402/11, X9002/30. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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