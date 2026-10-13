フィリップスシェーバーから大きな音がする

各シェービングヘッドはカッターとガードで構成されており、シェーバーユニット固定するための着脱リング（シェービングヘッドホルダーとも呼ばれる）が付いています。カッターとガードはそれぞれ固有のセットになっているため、クリーニングした後は各カッターを元のガードに必ず戻してください。カッターの刃を下向きにしてガードに入れます。



シェービングヘッドをシェービングユニットに固定する際に固定フレームを使用する場合は、しっかりと固定されていることを確認してください。固定フレームが正しく取り付けられている場合、シェービングユニットから引き離そうとしても外れません。



お使いのシェーバーモデルで、そのシェービングヘッドがシェービングユニットに固定される前に固定フレームに差し込まれるタイプである場合、シェービングヘッドのくぼみが固定フレームの突起にはまっていることを確認してください（下図を参照）。



シェービングヘッドの取り外しと取り付けに関する詳しい手順については、製品に付属の取扱説明書をご参照ください。