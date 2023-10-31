フィリップスシェーバー（電気シェーバーとも呼ばれます）のシェービングヘッドを脱着する必要がある場合は、以下の情報をご覧ください。
シェービングヘッドの定期的な清掃や交換を行うには、シェービングヘッドの脱着方法を知る必要があります。これは、フィリップスシェーバーが正常に動作するように維持するために不可欠です。
ご注意：以下の画像はお使いのフィリップスシェーバーモデルとは異なる場合がありますが、基本的な部分に変わりはありません。お使いのシェーバー固有の手順については、取扱説明書をご覧ください。
フィリップスシェーバーのシェービングヘッドを取り外す方法を教えてください。
に公開 2023 年 11 月 23 日
シェーバーの詳細
重要：ほとんどのフィリップスシェーバーモデルは防水ですが、防水でないモデルもあります。この記事の洗浄手順は、防水シェーバーにのみ適用されます。お使いのシェーバーが防水かどうかは、取扱説明書をご覧いただくか、シェーバーのハンドルに蛇口またはバスタブ／シャワーの小さい記号があるかどうかをご確認ください。
お使いのフィリップスシェーバーの取り外し可能な部品については、以下の図 A および B をご確認ください。この 2 つは、フィリップスシェーバーの代表的なモデルです。個々のモデルは若干異なる場合があります。
以下の番号付きリストは、各部品の名前を示しています。フィリップスシェーバーのシェービングヘッドは 2 と 3 で構成されます。
図 A（着脱リング付きシェーバー）：
- シェービングヘッドホルダー
- ガード
- カッター
- 着脱リング
- チャンバー付きシェービングユニット
- シェーバーハンドル
- オン／オフボタン
- ユーザーインターフェイス（モデルによって異なります）
- シェービングヘッドホルダー
- ガード
- カッター
- 固定フレーム
- チャンバー
- オン／オフボタン
着脱リング付きシェーバー
このセクションの情報は、シェービングヘッドを固定するプラスチック製および金属製のリングが付いたすべてのフィリップスシェーバーに適用されます。
手順を実行する前に、シェーバーを電源コンセントから外して、オフになっていることを確認してください。シェービングヘッドを新しいものに交換する場合は、手順 4～7 はスキップしてください。
- シェーバー上部のシェービングユニットからシェービングヘッドホルダーを取り外します。お使いのモデルに応じて、シェービングユニット前面のボタンを押して開き、ヒンジから持ち上げて外すか、シェービングヘッドホルダーをシェービングユニットから引っ張って外します。
- 各着脱リングを左に回してロックを解除します。
- シェービングヘッドをシェービングヘッドホルダーから持ち上げます。
- ガードからカッターを取り外します。注：カッターとガードはそれぞれ固有のセットになっているため、混合しないようにしてください。
- カッターをぬるま湯ですすぎます。
- ガードをぬるま湯ですすぎます。
- 各カッターを対応するガードに取り付けます。
- シェービングヘッドホルダーを逆さまにして、ガードの上部を下に向けてシェービングヘッドを再度挿入します。
- 着脱リングをシェービングヘッドの上部に置きます。リングをつかんだりひねったりする際に使用する小さい突起は上に向けます。
- 着脱リングを右に回してシェービングヘッドを固定します。
固定フレーム付きシェーバー
このセクションの情報は、シェービングヘッドを固定するプラスチック製フレームまたは固定ブラケットが付いたすべてのフィリップスシェーバーに適用されます。
手順を実行する前に、シェーバーを電源コンセントから外して、オフになっていることを確認してください。シェービングヘッドを新しいものに交換する場合は、手順 5～6 はスキップしてください。
- シェーバーのハンドルからシェービングヘッドホルダーを取り外します。
- 固定フレームのダイヤルを左に回してロックを解除し（1）、持ち上げます（2）。
- シェービングヘッドをホルダーから持ち上げます。
- ガードからカッターを取り外します。注：カッターとガードはそれぞれ固有のセットになっているため、混合しないようにしてください。
- シェーバーを洗浄する必要がある場合は、カッターとガードをぬるま湯ですすいでください。
- 各カッターを対応するガードに取り付けます。
- シェービングヘッドホルダーを逆さまにして、ガードの上部を下に向けてシェービングヘッドを再度挿入します。
- 固定フレームをダイヤルを上にしてシェービングヘッドに置き（1）、ダイヤルを回してフレームを固定します（2）。
シェービングヘッドの交換後
最近フィリップスシェーバーのシェービングヘッドを新しいものに交換した場合、新しいヘッドでシェービングすると、肌に軽い不快感を覚えることがあります。
肌が新しいヘッドに慣れるには約 3 週間ほどかかる場合があります。肌に赤みや炎症が生じた場合は、シェービング後に肌にやさしいアルコールフリーのローションを塗るとよいでしょう。
