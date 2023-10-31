シェービングヘッドホルダー ガード カッター 着脱リング チャンバー付きシェービングユニット シェーバーハンドル オン／オフボタン ユーザーインターフェイス（モデルによって異なります）

シェービングヘッドホルダー ガード カッター 固定フレーム チャンバー オン／オフボタン

ほとんどのフィリップスシェーバーモデルは防水ですが、防水でないモデルもあります。この記事の洗浄手順は、防水シェーバーにのみ適用されます。お使いのシェーバーが防水かどうかは、取扱説明書をご覧いただくか、シェーバーのハンドルに蛇口またはバスタブ／シャワーの小さい記号があるかどうかをご確認ください。お使いのフィリップスシェーバーの取り外し可能な部品については、以下の図 A および B をご確認ください。この 2 つは、フィリップスシェーバーの代表的なモデルです。個々のモデルは若干異なる場合があります。以下の番号付きリストは、各部品の名前を示しています。フィリップスシェーバーのシェービングヘッドは 2 と 3 で構成されます。