フィリップスシェーバーを清潔かつ衛生的で、正常に動作するよう維持するには、クリーニングシステムのカートリッジを定期的に交換する必要があります。
この FAQ では、フィリップスクイッククリーンポッド（図の右側）とスマートクリーン（図の左側）のカートリッジを交換する方法と時期について説明します。
注：自動クリーニングシステムは、手動による徹底的なクリーニングに代わるものではありません。シェーバーは、月に 1 回以上しかりクリーニングすることをお勧めします。詳細については取扱説明書をご覧ください。
フィリップスクリーニングステーションのカートリッジの交換時期を教えてください。
に公開 2023 年 10 月 24 日
クイッククリーンポッドカートリッジの交換時期
クリーニング液は、さまざまな要因によって減り方が異なります。これには、クリーニング頻度、温度、液の蒸発を引き起こすその他の環境要因が含まれます。
クイッククリーンポッドカートリッジは、小さい窓（下図参照）の色が変わったら交換する必要があります。
以下の表は、クイッククリーンポッドの使用頻度に対する、1 つのカートリッジでクリーニングできるおおよその回数と交換頻度を示したものです。
|シェーバーのクリーニング頻度
|1 つのカートリッジでクリーニングできる回数
|
カートリッジの交換頻度（平均）
|毎日
|約 30 回
|毎月
|週 2～3 回
|約 20 回
|約 2 ヶ月毎
|毎週
|約 13 回
|約 3 ヶ月毎
|毎月
|約 3 回
|約 3 ヶ月毎
クイッククリーンポッドカートリッジの交換方法
クイッククリーンポッドカートリッジを交換する際は、以下の説明と図を参照してください。
クイッククリーンポッドの交換カートリッジが必要な場合はこちらをクリックしてください。
- フィリップスクイッククリーンポッドの上部をねじって取り外します。
- 古いカートリッジを取り出して、残りのクリーニング液を捨てます（シンクに流しても安全性に問題はありません）。空のカートリッジは地域の規制に従ってリサイクルしてください。
- 新しいカートリッジのフタを取り外し、シールをはがします。
- カートリッジのハンドルを押し下げて、スナップフックを外します。
- 新しいカートリッジをハンドルで持ち上げ、クイッククリーンポッド内に置きます。
- クイッククリーンポッドの上部を元に戻し、しっかりと固定されるまで回します。
クイッククリーンポッドの交換カートリッジが必要な場合はこちらをクリックしてください。
スマートクリーンカートリッジの交換時期
クリーニング液は、さまざまな要因によって減り方が異なります。これには、クリーニング頻度、温度、液の蒸発を引き起こすその他の環境要因が含まれます。
スマートクリーンカートリッジは、クリーニングシステムの矢印の付いたオレンジの記号が点滅し始めたら交換する必要があります。
スマートクリーンカートリッジの交換方法
スマートクリーンカートリッジを交換する際は、以下の説明と図を参照してください。
スマートクリーンの交換カートリッジが必要な場合はこちらをクリックしてください。
- スマートクリーンシステムをしっかり持ち、側面のボタンを押します。システムが上がり、カートリッジスロットが出てきます。
- 古いカートリッジをスライドして取り出し、残りのクリーニング液を捨てます（シンクに流しても安全性に問題はありません）。空のカートリッジは地域の規制に従ってリサイクルしてください。
- 新しいカートリッジの上部のシールを取り外し、スロット内にスライドします。
- スマートクリーンシステムの本体を押し下げ、カートリッジコンパートメントを閉じます。カチッという音がするまで押します。カートリッジコンパートメントがしっかり閉じると音がします。
スマートクリーンの交換カートリッジが必要な場合はこちらをクリックしてください。