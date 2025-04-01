フィリップス製品を湿気の多い場所（バスルームなど）で充電する場合は、安全のために必ず IPX4 アダプターを使用してください。IPX4 はアダプターが防滴仕様であることを示します。



アダプターを選ぶ際は、以下の要件を満たしていることを確認してください（通常、この情報はアダプター本体に印字されています）。



入力電圧：100-240V.

出力電圧：5V.

電源出力：1A 以上

防水性：IPX4*（湿気の多い環境向け）

承認マーク：お住まいの国の該当する承認／認定マーク（CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM など）



重要：未承認のアダプターを使用すると、危険や重傷の原因となる可能性があります。製品を水洗いする場合は必ずアダプターを取り外してください。

*ヒント：IPX4 の「X」は数字で置き換えられます。アダプターの説明では IP24 や IP44 などのように別の数字が入ります。「IP」の後の 2 番目の数字が「4」であれば、アダプターは防滴仕様として分類されます。