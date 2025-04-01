検索文字列

フィリップスサポート

USB 充電式のフィリップス製品を充電するために必要なもの

に公開 2025 年 8 月 11 日
お使いのフィリップスパーソナルケア製品に USB 充電ケーブルが付属している場合は、フィリップス IPX4 電源アダプターに接続して充電するか、以下に示す別の方法で充電してください。

注：製品を充電する前に、以下の安全に関する情報をよくお読みください。安全に関する情報全文については、お使いの製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

安全第一

フィリップス製品を湿気の多い場所（バスルームなど）で充電する場合は、安全のために必ず IPX4 アダプターを使用してください。IPX4 はアダプターが防滴仕様であることを示します。

アダプターを選ぶ際は、以下の要件を満たしていることを確認してください（通常、この情報はアダプター本体に印字されています）。

入力電圧：100-240V.
出力電圧：5V.
電源出力：1A 以上
防水性：IPX4*（湿気の多い環境向け）
承認マーク：お住まいの国の該当する承認／認定マーク（CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM など）

重要：未承認のアダプターを使用すると、危険や重傷の原因となる可能性があります。製品を水洗いする場合は必ずアダプターを取り外してください。 

*ヒント：IPX4 の「X」は数字で置き換えられます。アダプターの説明では IP24 や IP44 などのように別の数字が入ります。「IP」の後の 2 番目の数字が「4」であれば、アダプターは防滴仕様として分類されます。

フィリップス製アダプター

アダプターをお持ちでない場合は、フィリップスから直接ご購入いただけます。アダプターのモデル番号は、お持ちの製品の種類によって異なります。

フィリップスのグルーミング・ビューティー製品 - OneBlade、Head Pro、シェーバー、レディースシェーバー、グルーマー、ヘアーカッター：
フィリップス HQ87 IPX4 アダプター。 

フィリップスソニッケアー - 電動歯ブラシ、フロッサー：
フィリップス WAA1001 防滴 IPX4 アダプター（ホワイト）、フィリップス WAA2001 防滴 IPX4 アダプター（ブラック）。

フィリップスアダプターをご購入いただくには：

  • 米国内にお住まいの場合はこちらをクリックしてアダプターをご注文ください。
  • カナダにお住まいの場合はこちらをクリックしてサポートにお問い合わせください。
  • その他の地域にお住まいの場合はこちらをクリックし、ページ上部の検索バーに該当するアダプターのモデル番号を入力してください。このページの上部にある検索バーは、製品サポート情報の検索に最適化されています。そのため、このページではなく、上記のリンクをクリックして表示される新しいページの検索機能を使用することが重要です。

一体型 USB ソケット／コンセント

上記の「安全第一」セクションに記載されている仕様を満たしていれば、屋内の専用 USB プラグソケットを使用して製品を充電できます。製品を水洗いする場合は必ず電源からプラグを抜いてください。

他社製 USB アダプター

上記の「安全第一」セクションに記載されている仕様を満たしていれば、有名メーカーの USB 電源アダプターを使用して製品を充電できます。この情報は以下の例のとおり、アダプター本体に印字されています：
USB アダプタープラグに印字された仕様を示す画像

よくある質問

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

他に何かお探しですか？

すべてのフィリップスサポートオプションを確認する

サポートホームページ
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。