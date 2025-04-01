USB 充電式のフィリップス製品を充電するために必要なもの
注：製品を充電する前に、以下の安全に関する情報をよくお読みください。安全に関する情報全文については、お使いの製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
安全第一
フィリップス製品を湿気の多い場所（バスルームなど）で充電する場合は、安全のために必ず IPX4 アダプターを使用してください。IPX4 はアダプターが防滴仕様であることを示します。
アダプターを選ぶ際は、以下の要件を満たしていることを確認してください（通常、この情報はアダプター本体に印字されています）。
入力電圧：100-240V.
出力電圧：5V.
電源出力：1A 以上
防水性：IPX4*（湿気の多い環境向け）
承認マーク：お住まいの国の該当する承認／認定マーク（CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM など）
重要：未承認のアダプターを使用すると、危険や重傷の原因となる可能性があります。製品を水洗いする場合は必ずアダプターを取り外してください。
*ヒント：IPX4 の「X」は数字で置き換えられます。アダプターの説明では IP24 や IP44 などのように別の数字が入ります。「IP」の後の 2 番目の数字が「4」であれば、アダプターは防滴仕様として分類されます。
フィリップス製アダプター
アダプターをお持ちでない場合は、フィリップスから直接ご購入いただけます。アダプターのモデル番号は、お持ちの製品の種類によって異なります。
フィリップスのグルーミング・ビューティー製品 - OneBlade、Head Pro、シェーバー、レディースシェーバー、グルーマー、ヘアーカッター：
フィリップス HQ87 IPX4 アダプター。
フィリップスソニッケアー - 電動歯ブラシ、フロッサー：
フィリップス WAA1001 防滴 IPX4 アダプター（ホワイト）、フィリップス WAA2001 防滴 IPX4 アダプター（ブラック）。
フィリップスアダプターをご購入いただくには：