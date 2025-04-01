検索文字列

フィリップスメンズグルーミングアプリに対応しているスマートフォンを教えてください。

2025 年 3 月 5 日
お使いのスマートフォンでフィリップスメンズグルーミングアプリをダウンロードして、Bluetooth 対応フィリップスシェーバーで使用することができます。このアプリは、iOS 11.3 以降の iPhone 6S（以降）に対応しています。また、4.5 インチ以上の画面で、OS バージョンが 6.0 以降かつ Bluetooth バージョンが 4.1 以降の Android スマートフォンにも対応しています。

シェーバーが Bluetooth 接続に対応しているかはどうしたらわかりますか？

お使いのシェーバーが Bluetooth 接続に対応しているかどうかは、パッケージおよび付属の取扱説明書に記載されています。

フィリップス製品に Bluetooth が搭載されていない場合はどうなりますか？

メンズグルーミングアプリには、フィリップスのさまざまな男性用グルーミング製品のサポートコンテンツやその他の情報も含まれています。さらに詳しいことは、Apple App Store または Google Play ストアからアプリをダウンロードしてお試しください。

