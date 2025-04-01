フィリップスメンズグルーミングアプリに対応しているスマートフォンを教えてください。
お使いのスマートフォンでフィリップスメンズグルーミングアプリをダウンロードして、Bluetooth 対応フィリップスシェーバーで使用することができます。このアプリは、iOS 11.3 以降の iPhone 6S（以降）に対応しています。また、4.5 インチ以上の画面で、OS バージョンが 6.0 以降かつ Bluetooth バージョンが 4.1 以降の Android スマートフォンにも対応しています。
シェーバーが Bluetooth 接続に対応しているかはどうしたらわかりますか？
お使いのシェーバーが Bluetooth 接続に対応しているかどうかは、パッケージおよび付属の取扱説明書に記載されています。
フィリップス製品に Bluetooth が搭載されていない場合はどうなりますか？
メンズグルーミングアプリには、フィリップスのさまざまな男性用グルーミング製品のサポートコンテンツやその他の情報も含まれています。さらに詳しいことは、Apple App Store または Google Play ストアからアプリをダウンロードしてお試しください。