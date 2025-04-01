Article Published Date : 2025 年 6 月 23 日
フィリップス i9000 シリーズシェーバーの記号の意味を教えてください。
フィリップスシェーバーでは、使用方法やメンテナンスに関する重要な情報を提供するために、記号、アイコン、その他記号などを使用しています。
この記事に記載されている一部のアイコンには、英語のテキストが添えられています。シェーバーに表示されるテキストは、言語設定によって異なりますが、記号自体は全言語で共通です。
注：この記事はフィリップス i9000 シリーズシェーバーにのみ該当します。i9000、i9000 プレステージ、i9000 プレステージウルトラのどれをお使いかによって、アイコンや記号は異なります。また、以下に示す例とは色が異なる場合もあります。
電源プラグと矢印
電源プラグと矢印の小さな記号は、シェーバーが電源に接続されている間は使用できないことを示します。
シェーバーの電源を入れる前に、電源コンセントから外してください。
蛇口とシェービングヘッド
分解されたシェービングヘッドの上に蛇口から水が流れる記号は、シェーバーを徹底的にクリーニングする必要があることを示します。この通知は月に 1 回、自動的に表示されます。
取扱説明書に記載されている手順に従って、シェーバーをクリーニングしてください（ヒント：取扱説明書はオンラインでも入手可能）。
3 つの水滴
3 つの水滴の記号は、シェーバーのクリーニングが必要であることを示します。このアイコンはシェービング後毎回自動的に表示されます。
取扱説明書に記載されている手順に従って、シェーバーをクリーニングしてください（ヒント：取扱説明書はオンラインでも入手可能）。
水平バー
1 本の水平バーは、シェーバーのバッテリー残量が少ないことを示します。
シェーバーを電源に接続して充電してください。
充電中は、下のバーから順に点滅し、点灯に変わります。すべてのバーが点灯すると、シェーバーの充電は完了です。
IQ マーク
「I」と「Q」の文字を組み合わせたアイコンは、シェーバーに搭載されている SkinIQ テクノロジーによって、シェービングがモニタリングされていることを示します。
電池
小さいバッテリーアイコンは、バッテリーが（ほぼ）空であることを示します。
シェーバーを電源に接続して充電してください。
羽根、シェービングヘッド、＋記号、泡
これらの記号はシェーバーのシェービングモードを示します。
- 羽根：センシティブモード
- 五角形のシェービングヘッド：レギュラーモード
- 五角形のシェービングヘッドに＋記号：インテンスモード
- 泡：フォームモード。シェービングフォームやジェルを使用
モードを切り替えるには、シェーバーの電源が入っている状態でディスプレイ下部のボタンを押します。
液体入りの容器
青い液体が入った小さい容器の記号は、クイッククリーンポッドのカートリッジの交換が必要になると、シェーバーのハンドルに表示されます。
南京錠
小さい南京錠の記号は、トラベルロックが有効になっているときに、シェーバーのハンドルに表示されます。これは、携帯時や保管時にシェーバーが誤ってオンになってしまうのを防ぐ機能です。
トラベルロックを有効または無効にする方法は、取扱説明書（オンラインでも入手可能）を参照してください。
ヒント：i9000 シリーズでは、電源ボタンを約 5 秒間長押しすると、トラベルロックの有効／無効を切り替えることができます。i9000 プレステージと i9000 プレステージウルトラでは、ディスプレイ下部のメニューボタンで、トラベルロックを操作できます。
スマートフォンに吹き出し
スマートフォンに吹き出しの付いた小さなアイコンは、シェーバーがメンズグルーミングアプリと通信中であるか、シェーバーのメモリがほぼいっぱいであることを示します。
シェービング性能などに関する情報を得るために、メンズグルーミングアプリと定期的に同期することをおすすめします。
