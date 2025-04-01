フィリップスシェーバーでは、使用方法やメンテナンスに関する重要な情報を提供するために、記号、アイコン、その他記号などを使用しています。

この記事に記載されている一部のアイコンには、英語のテキストが添えられています。シェーバーに表示されるテキストは、言語設定によって異なりますが、記号自体は全言語で共通です。

注：この記事はフィリップス i9000 シリーズシェーバーにのみ該当します。i9000、i9000 プレステージ、i9000 プレステージウルトラのどれをお使いかによって、アイコンや記号は異なります。また、以下に示す例とは色が異なる場合もあります。