フィリップスシェーバーで最高の仕上がりを得るにはどうすればよいですか？

に公開 2025 年 3 月 4 日
フィリップスシェーバーを効果的にご使用いただくために、以下のガイダンスと方法をご参照ください。

プロのヒント：フィリップスシェーバーの剃り味が以前ほど良くないと感じたら、シェービングヘッドを取り外してしっかりとクリーニングすると、元の剃り味を取り戻せる場合があります。 

シェーバーを準備する

快適で手間のかからない深剃りシェービングには、シェーバーの準備が必要です。シェーバーは毎使用後に洗浄し、バッテリーを充電して次のシェービングに備えておくことをお勧めします。また、必ず毎月シェービングヘッドを取り外して、しっかりと洗浄してください。

電池残量が少ない場合やシェービングヘッドが汚れている場合は、シェービングの性能が低下する可能性があります。シェーバーを良い状態に保つために、メンテナンスをしてください。

このセクションに含まれる情報の概要については、以下のビデオを参照してください（シェーバーのモデルが異なっても、フィリップスシェーバーすべてに同じ原則が適用されます）。詳細については、下記の情報をお読みください。

ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。

調整期間を設けて肌を慣らす

新品のフィリップスシェーバーを初めて使用する場合は、肌に馴染むのに時間がかかることがあります。最初の何回かはシェービング後に、肌に炎症が起きたように見えたり、少しヒリヒリしたりすることがあります。フィリップスシェーバーを少なくとも 21 日間は定期的に使用し、肌が慣れるまで時間をかけてください。

シェービング後は、刺激の少ない保湿剤、アフターシェーブローション、またはバームを使用して、ヒリヒリする肌を落ち着かせます。

長めのヒゲを事前にトリミングする

長いヒゲをシェーバーで剃ると、不快な感覚や引っ張られる感覚を伴うことがあります。

そのため、フィリップスでは、数日間ヒゲを剃っていない場合や、濃いヒゲが生えている場合は、事前にヒゲをトリミングすることを推奨しています。

フィリップスシェーバーの一部のモデルには、トリミングするためのトリミングアタッチメントが付属しています。または、スタンダードなヒゲトリマーを使用することもできます。

やさしくシェービングする

炎症を起こしやすいような敏感肌の方は特に、やさしくシェービングするようにしてください。シェービングヘッドをしっかりと、かつやさしく肌に当て、シェーバーを滑らせるようにします。

また、やさしく当てることでシェーバーと肌との摩擦が軽減されるため、より快適にシェービングすることができます。

ウェットシェービングのヒント

注：シェーバーが適切であることを必ず確認してから、水とフォームまたはジェルでシェービングしてください。適切なシェーバーは、ハンドルの背面にある蛇口またはバスタブの記号、または取扱説明書で確認できます。

フィリップスシェーバーをシェービングフォームやジェルと併用する場合：
  • シェービングを始める前に、石鹸または洗顔ブラシで洗顔してください。
  • お好みのシェービングジェルやフォームを顔や首に塗ります。
  • 小さな円を描くようにシェーバーを動かし、肌全体に滑らせます。こうすることで、生えている方向が異なるヒゲをシェービングできます
  • シェーバーが同じ部分を何度も行き交わないようにします
  • 刃をきれいに保つために、シェービングヘッドから余分なフォームやジェルを洗い流します。
フィリップスシェーバーによるウェットシェービング

ドライシェービングのヒント

水またはシェービングフォーム／ジェルを使用しないでシェービングする場合：
  • シェービング前に、水と石鹸／洗顔ブラシで顔を洗ってください
  • 肌が完全に乾くまで約 15 分待ってからシェービングを開始します。
  • 小さな円を描くようにシェーバーを動かし、肌全体に滑らせます。こうすることで、生えている方向が異なるヒゲをシェービングできます
  • シェーバーが同じ部分を何度も行き交わないようにします
シェービングに関するその他のヒントは、Google Play ストアまたは App Store でメンズグルーミングアプリをダウンロードしてください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： XP9405/11 , XP9402/11 , XP9404/11 , X9002/10 , X9002/30 , X5012/00 , X5007/05 , XP9205/20 , X9000/30 , X9002/05 , XP9204/30 , XP9202/20 , XP9201/30 , S791/06 , XP9205/05 , S5882/60 , SP9886/36 , X3053/00 , X3001/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/00 , X3002/00 , S9987/30 , S9986/50 , S9986/30 , S5885/10 , SP9885/36 , SP9883/36 , S7886/50 , S7885/50 , S5885/60 , S5889/60 , SP9841/32 , SP9840/32 , S5881/10 , S9985/30 , S9982/30 , X5012/05 , X5007/00 , X5006/00 , S9697/50 , S9696/50 , S9697/31 , S9696/31 , S5445/03 , S9985/50 , S9987/59 , S5444/03 , SP9871/15 , S7786/50 , S5588/30 , S7786/54 , S3134/57 , S5588/25 , S7782/57 , S5586/50 , S9781/31 , S9041/43 , S9161/12 , S1133/41 , S1231/41 , S1232/41 , S1334/41 , S3132/51 , S6680/26 , S5941/27 , S9031/37 , S7930/16 , S7970/26 , S7910/16 , S6620/11 , SP9820/12 , S6630/05 , S6610/11 , S3232/52 , S5041/05 , S8960/27 , S8980/11 , S9185/45 , S9185/37 , S5351/05 , S5060/05 , SP9860/14 , SP9863/16 , SP9861/13 , S1085/04 , S1040/04 , S1045/04 , S1041/03 , S1035/04 , S1031/04 , S7561/12 , S7560/12 , S7560/26 , S5040/05 , S8960/11 , S5215/06 , S5397/12 , S5397/26 , S5214/06 , S9090/43 , S5216/06 , S5072/06 , S5050/05 , S8980/13 , XZ580/04 , XZ5800/69 , XZ5810/70 , S5252/12 , S5251/12 , S9552/26 , AT883/16 , S5076/06 , S5212/12 , S5272/12 , S5335/12 , S5395/12 , S5395/26 , S7520/12 , S7521/26 , S9186/12 , S9551/12 , S9731/33 , AT791/16 , S9185/12 , S9186/26 , S9551/26 , S9552/12 , S9732/33 , S5086/06 , S5273/12 , S7520/26 , S7521/12 , S9185/26 , S5231/12 , S5396/12 , S5213/12 , S9712V/33 , S9711V/33 , S9511/12 , S9181/12 , S9181/26 , S9182/12 , S9182/26 , S9511/26 , S9512/12 , S9512/26 , S5391/12 , S5270/12 , S5271/12 , S5210/12 , S5085/06 , S5075/06 , S5211/12 , S5230/12 , S5330/12 , S5390/12 , S5390/26 , S7311/12 , S7310/26 , S7311/26 , S7310/12 , RQ1187/43 , RQ1187/37 , RQ1167/12 , S9711/33 , S9151/12 , S9151/26 , S9152/12 , S9152/26 , S9521/12 , S9521/26 , S9522/12 , S9522/26 , S9712/33 , S9031/26 , AT885/16 , AT887/16 , RQ1258/21 , RQ1167/16 , RQ1187/16 , RQ1187/21 , RQ1258/16 , RQ1257/21 , RQ1295/16 , RQ1257/16 , RQ1168/30 , YS522/16 , YS526/16 , AT755/16 , AT926/16 , AT758/16 , AT928/16 , AT757/16 , RQ1295/21 , RQ1285/21 , AT894/16 , AT911/16 , RQ1265/21 , RQ1275/16 , RQ1275/21 , RQ1252/21 , RQ1252/16 , RQ1251/21 , RQ1251/16 , RQ1185/24 , RQ1175/21 , RQ1155/16 , RQ1151/16 , RQ1145/16 , RQ1141/16 , RQ1131/16 , AT910/16 , RQ1290/21 , AT890/16 , AT751/16 , AT891/16 , AT754/16 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1160/21 , RQ1250/16 , RQ1280/21 , RQ1250/21 , RQ1260/16 , RQ1260/21 , RQ1180/16 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

