フィリップスヘアーグルーマー／カッターが動作しない

グルーマーを適切に使用するには、定期的なお手入れが必要です。本体に毛くずなどが引っかかっていると性能に影響することがあります。



グルーマーのお手入れを始める前に、水洗いできるかどうかを確認してください。



水洗い可能グルーマー

蛇口またはシャワーのマークが印字されています。これらのデバイスをお手入れする場合は、アタッチメントやカッターを取り外し、取り付けられていた部分の下を水洗いしてください。

石けん水や洗剤は使用しないでください。カッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。



水洗い不可グルーマー

蛇口に禁止を示す×マークが印字されています。そのような製品は水洗いできません。アタッチメントを取り外し、下の部分を付属の小さいブラシか綿棒で掃除してください。



水洗い可能アタッチメント付き水洗い不可グルーマー

フィリップストリマーには、本体は水洗いできなくても、アタッチメントは水洗いできるものがあります。そのような製品については、アタッチメントを取り外して水洗いしてください。アタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直すようにしてください。

そのような製品のお手入れ方法については、以下の説明ビデオをご覧ください。



お使いのモデルの詳しい説明については、取扱説明書をご覧ください。

