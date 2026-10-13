フィリップスサポート
フィリップスヘアーグルーマー／カッターが動作しない
ヘアーグルーマー／カッターが動作しない場合は、以下のトラブルシューティングのヒントを参考にして解決策を見つけてください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
水のある環境で電化製品を使用するのは非常に危険です。そのため、安全上の理由からフィリップス防水グルーマーはコードレスの場合にのみ動作するようになっています。
グルーマーをコンセントから抜いてから、スイッチを入れ直してください。
グルーマーを適切に使用するには、定期的なお手入れが必要です。本体に毛くずなどが引っかかっていると性能に影響することがあります。
グルーマーのお手入れを始める前に、水洗いできるかどうかを確認してください。
水洗い可能グルーマー
蛇口またはシャワーのマークが印字されています。これらのデバイスをお手入れする場合は、アタッチメントやカッターを取り外し、取り付けられていた部分の下を水洗いしてください。
石けん水や洗剤は使用しないでください。カッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。
水洗い不可グルーマー
蛇口に禁止を示す×マークが印字されています。そのような製品は水洗いできません。アタッチメントを取り外し、下の部分を付属の小さいブラシか綿棒で掃除してください。
水洗い可能アタッチメント付き水洗い不可グルーマー
フィリップストリマーには、本体は水洗いできなくても、アタッチメントは水洗いできるものがあります。そのような製品については、アタッチメントを取り外して水洗いしてください。アタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直すようにしてください。
そのような製品のお手入れ方法については、以下の説明ビデオをご覧ください。
お使いのモデルの詳しい説明については、取扱説明書をご覧ください。
グルーマー／カッターにオイルが同梱されている場合は、性能を維持するために定期的に塗布することをお勧めします。グルーマー／カッターの歯にオイルを数滴垂らすだけです。パッケージに同梱されているオイルか、市販のミシン油を使用できます。
ヒント：この情報はオイルが同梱されている製品のみに適用されます。製品にオイルが同梱されていない場合は塗布する必要はありません。
フィリップスグルーマーのバッテリーが空の可能性があります。グルーマーを満充電してから電源を入れ直してみてください。
注：充電時間および使用可能時間は、ボディーグルーマーのモデルによって異なります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
お持ちの製品が使い捨ての単三電池で動作している場合は、電池の交換が必要になる可能性があります。電池を交換する際は、電池の + と - の向きが合っていることを確認してください。取扱説明書で指定されている正しい使い捨て電池を必ず使用してください。違う種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
お持ちの製品には USB 充電ケーブルが付属しています？
お使いのフィリップスグルーマー／カッターに USB 充電ケーブルが付属している場合は、必ず製品に適した電源に接続して充電してください。当社では、5V、1A USB プラグアダプターの使用を前提として充電時間を推定しています。この仕様以外の電源を使用すると、充電にかかる時間が非常に長くなる場合があります。
ヒント：お使いの製品に適したアダプターをお探しの場合は、こちらをクリックし、ページ上部の検索バーで「HQ87」を検索してください。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、グルーマー／カッターの内部が損傷している可能性があります。修理または交換を依頼することをお勧めします。
このページの情報は次のモデルに適用されます： MG3931/15, BT5780/15, MG3921/15. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›