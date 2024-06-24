フィリップスヘッドホンアプリ。設定やコントロールをパーソナライズ

ヘッドホンアプリを使用すると、タッチコントロールをカスタマイズするだけでなく、アダプティブノイズキャンセリングをオフにしてレベルを制御することもできます。また、イヤホンのファームウェアを更新したり、接続されているデバイスを管理することもでき、アプリ内イコライザも搭載されています。