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    3000 series 完全ワイヤレスヘッドホン

    TAT3509BL/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    どこでも没入感を楽しめる

    環境にリアルタイムで反応するノイズキャンセリング機能を備えた完全ワイヤレスイヤホンなら、いつでもどこでも最適な環境で音楽を聴くことができます。音楽だけでなく、動画や通話も、小さい音量でも深みのある低音で優れた音質を実現します。

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    タイプ:

    3000 series 完全ワイヤレスヘッドホン

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    どこでも没入感を楽しめる

    • ノイズキャンセリング Pro
    • 自然なサウンド。ダイナミックな低音
    • ポケットサイズの充電ケース
    • 最長 24 時間の再生時間
    ノイズキャンセリング Pro で音楽に浸る

    ノイズキャンセリング Pro で音楽に浸る

    アダプティブノイズキャンセリングが周囲の環境にすばやく対応し、風などの外部雑音をリアルタイムで抑えます。周囲の音を聞きたいときは、アウェアネスモードを起動すれば、周囲の音を取り込めます。クイックアウェアネスを使用すると声が強調されるので、ヘッドホンを装着したまま会話を楽しめます。

    Dynamic Bass で低音量でも優れたサウンドを実現

    Dynamic Bass で低音量でも優れたサウンドを実現

    この完全ワイヤレスイヤホンは、音量を上げなくても 10 mm ドライバーから放たれる最高のサウンドを満喫できます。Dynamic Bass は左のイヤピース、またはフィリップスヘッドホンアプリで有効にでき、小さい音量でも低音の効いたサウンドを楽しめます。

    いつでも準備万端。ポケットサイズの充電ケースとモノモード

    いつでも準備万端。ポケットサイズの充電ケースとモノモード

    コンパクトな充電ケースをポケットに入れておけば、いつでも好きな時にイヤピースを使用できます。未使用時はケースに収納したまま充電可能。モノモードでは、どちらか一方のイヤピースを充電しながら、もう一方のイヤピースを使用できます。

    最長 24 時間の再生が可能（ノイズキャンセリング使用時は 18 時間）

    ノイズキャンセリングがオンの場合は、フル充電で最長 6 時間、ケースを使用するとさらに 12 時間再生できます（ノイズキャンセリングがオフの場合は 8 時間、ケースを使用するとさらに 16 時間）。急速充電が必要な場合は、イヤピースを 15 分間充電すると、さらに 1 時間再生可能です。ケース自体は USB-C 経由で充電できます。

    クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

    通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

    カスタマイズ可能なオンイヤータッチコントロール

    便利なオンイヤータッチコントロールで、ノイズキャンセリング、音楽の再生、音量調節、通話を制御できます。制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して、左右好きな方のイヤピースに設定できます。

    フィリップスヘッドホンアプリ。設定やコントロールをパーソナライズ

    ヘッドホンアプリを使用すると、タッチコントロールをカスタマイズするだけでなく、アダプティブノイズキャンセリングをオフにしてレベルを制御することもできます。また、イヤホンのファームウェアを更新したり、接続されているデバイスを管理することもでき、アプリ内イコライザも搭載されています。

    IPX4 防滴、防汗仕様

    IPX4 防滴仕様のこの完全ワイヤレスイヤホンは防水性が高く、少しくらい汗をかいても雨にぬれても安心です。

    接続性と音質が向上。次世代 Bluetooth

    このヘッドホンは Bluetooth LE オーディオと LC3 コーデックをサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。音楽のストリーミング中や市街地で電話を受ける際にも音が切れず、映画の視聴やゲームでも遅延は事実上発生しません。

    温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

    音楽からポッドキャストまで、さまざまなコンテンツを満喫できます。この完全ワイヤレスイヤホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径のドライバーを搭載。どんなコンテンツでも、低音の効いた温かみのある自然なサウンドを楽しめます。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      クローズド
      Speaker diameter
      10 mm
      Driver type
      ダイナミック
      インピーダンス
      16 Ω
      感度
      104 dB（1kHz）
      周波数帯域
      20～20,000 Hz
      最大入力
      10 mW

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.3
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      最大範囲
      最大 10  m
      マルチポイント接続
      サポートされているコーデック
      • SBC
      • AAC
      • LC3

    • 外箱

      Length
      23.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      22.50  cm
      Gross weight
      2.996  kg
      Height
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 15584 5
      Nett weight
      1.58  kg
      風袋重量
      1.416  kg

    • 利便性

      Volume control
      耐水性
      IPX4
      フィリップスヘッドホンアプリ対応
      TWS のモノモード
      自動一時停止（IR センサー）
      ファームウェア更新
      Type of controls
      タッチ

    • 内箱

      長さ
      10.90  cm
      販売用パッケージ数
      3
      10.30  cm
      高さ
      11.50  cm
      本体重量
      0.20  kg
      総重量
      0.317  kg
      風袋重量
      0.117  kg
      GTIN
      2 48 95229 15584 2

    • 電源

      充電式
      電池の数
      3
      充電時間
      2  時間
      音楽再生時間（ANC オン時）
      6+12  時間
      音楽再生時間（ANC オフ時）
      8+16  時間
      高速充電時間
      15 mins for 1 hr
      バッテリーの種類（充電ケース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリーの種類（イヤピース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリー容量（イヤピース）
      58 mAh
      バッテリー容量（ケース）
      420 mAh
      バッテリー重量（合計）
      9.81 g

    • パッケージ寸法

      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 15584 8
      高さ
      12.5 cm
      9.5 cm
      奥行き
      3.4 cm
      総重量
      0.093 kg
      本体重量
      0.066 kg
      風袋重量
      0.027 kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      Eartips
      3 組（S／M／L）
      充電ケース
      充電ケーブル
      USB-C ケーブル、200 mm

    • デザイン

      Color
      ブルー
      Ear coupling material
      シリコン
      Ear fitting
      インイヤー
      In-ear fitting type
      シリコン製イヤーチップ

    • 通信

      通話用マイク
      2 mics

    • ANC 機能

      ANC テクノロジー
      ハイブリッド、ANC Pro
      アウェアネスモード
      アダプティブ ANC
      ANC（アクティブノイズキャンセリング）

    • 音声アシスタント

      音声アシスタント対応
      • Apple Siri
      • Google アシスタント
      音声アシスタントの起動
      マルチファンクションタッチ
      音声アシスタントのサポート

    • 質量／寸法

      イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      4.00 x 2.50 x 3.10 cm
      充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      6.20 x 2.80 x 3.60 cm
      総重量
      0.045 kg

    Badge-D2C

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