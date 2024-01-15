快適フィット、便利なオンイヤータッチコントロール

耳の穴にソフトにしっかり収まるイヤーピースは、交換可能なシリコン製イヤーピースカバーでより快適にフィットさせることができます。イヤホンに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。ダイナミックバスブースト機能をオンにしたり、再生をコントロールしたり、着信に応答したりできます。