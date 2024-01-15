音楽を楽しもう
人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。 さらに詳細をみる
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音楽を楽しもう
- コンパクト、優れた性能
- 自然なサウンド。ダイナミックな低音
- ポケットサイズの充電ケース
- クリアな音声
パワフルな低音を実現する、コンパクトで快適なイヤホン
この完全ワイヤレスイヤホンは、サイズはコンパクトですが音量を上げなくても最高のサウンドを楽しめます。左のイヤーピースをタップするとダイナミックバスがオンになり、小さい音量でも低音の効いたサウンドを楽しめます。
クリアな音声。会話をはっきり明瞭に
通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。
安定の Bluetooth 接続
高度な Bluetooth 接続により、より安定した接続でシームレスなストリーミングが可能。プレイリストを楽しんだり、音の低下や中断に煩わされずにお気に入りのポッドキャストを聴いたりすることができます。
ポケットサイズの充電ケース
ポケットに収まるスリムな充電ケースは、イヤホンを使用していない間に保護しながら充電できます。一方のイヤホンを充電しながら、もう一方のイヤホンを使用できるモノモード搭載。
IPX4 防滴、防汗仕様
空模様を気にする必要はありません。このヘッドホンは IPX4 規格により防滴仕様となっているため、多少の雨でも安心です。軽いワークアウト中や特別に暑い日に装着する場合でも、少しくらいの汗ならまったく問題なしです。
ケースを使用すれば、最長 18 時間の再生が可能
充電ケースを使用することで、フル充電からの 6 時間の連続再生に 12 時間の再生時間をプラスできます。イヤーピースをケースに戻すと、2 時間でフル充電できます。15 分の急速充電なら、1 時間の再生延長が可能です。ケースは USB-C 経由で充電できます。
快適フィット、便利なオンイヤータッチコントロール
耳の穴にソフトにしっかり収まるイヤーピースは、交換可能なシリコン製イヤーピースカバーでより快適にフィットさせることができます。イヤホンに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。ダイナミックバスブースト機能をオンにしたり、再生をコントロールしたり、着信に応答したりできます。
温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド
音楽からポッドキャストまで、お気に入りのものを聴いてみてください。この完全ワイヤレスイヤホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径の 10 mm ドライバを搭載。何を聴いても、低音の効いた温かみのある自然なサウンドをお楽しみいただけます。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
10 mm
- Impedance
-
16 Ω
- Maximum power input
-
10 mW
- Sensitivity
-
97 dB（-10 dbfs 1K Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.3
- ワイヤレス
-
有
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- サポートされているコーデック
-
SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ
-
Bluetooth
-
外箱
- Length
-
24.2
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
21.8
cm
- Gross weight
-
2.355
kg
- Height
-
19.8
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13995 1
- Nett weight
-
1.2
kg
- 風袋重量
-
1.155
kg
-
利便性
- 耐水性
-
IPX4
- TWS のモノモード
-
有
- Type of controls
-
タッチ
-
内箱
- 長さ
-
11.2
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
10
cm
- 高さ
-
8.5
cm
- 本体重量
-
0.15
kg
- 総重量
-
0.258
kg
- 風袋重量
-
0.108
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13995 8
-
電源
- 充電式
-
有
- 電池の数
-
3 個
- 音楽再生時間
-
6 + 12
時間
- 充電時間
-
2
時間
- 高速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- バッテリーの種類（充電ケース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類（イヤピース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量（合計）
-
7.5
g
- バッテリー容量（ケース）
-
300
mAh
- バッテリー容量（イヤピース）
-
40
mAh
-
パッケージ寸法
- Height
-
9.3
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
9
cm
- Depth
-
3.2
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 13995 4
- Gross weight
-
0.069
kg
- Nett weight
-
0.05
kg
- 風袋重量
-
0.019
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- Eartips
-
3 組（S／M／L）
- 充電ケース
-
有
- 充電ケーブル
-
USB-C ケーブル、200 mm
-
デザイン
- 色
-
ブラック
- Ear coupling material
-
シリコン
- Ear fitting
-
インイヤー
- In-ear fitting type
-
シリコン製イヤーチップ
-
通信
- 通話用マイク
-
1 mic
-
質量／寸法
- 充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
5.80 x 3.59 x 2.52
cm
- イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
2.23 x 1.79 x 2.19
cm
- 総重量
-
0.03
kg
-
音声アシスタント
- 音声アシスタント対応
-
有
- 音声アシスタントの起動
-
手動
- 音声アシスタントのサポート
-
有
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