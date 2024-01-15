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    完全ワイヤレスヘッドホン

    TAT1209BK/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    音楽を楽しもう

    人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。

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    タイプ:

    完全ワイヤレスヘッドホン

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    音楽を楽しもう

    • コンパクト、優れた性能
    • 自然なサウンド。ダイナミックな低音
    • ポケットサイズの充電ケース
    • クリアな音声
    パワフルな低音を実現する、コンパクトで快適なイヤホン

    パワフルな低音を実現する、コンパクトで快適なイヤホン

    この完全ワイヤレスイヤホンは、サイズはコンパクトですが音量を上げなくても最高のサウンドを楽しめます。左のイヤーピースをタップするとダイナミックバスがオンになり、小さい音量でも低音の効いたサウンドを楽しめます。

    クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

    クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

    通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

    安定の Bluetooth 接続

    安定の Bluetooth 接続

    高度な Bluetooth 接続により、より安定した接続でシームレスなストリーミングが可能。プレイリストを楽しんだり、音の低下や中断に煩わされずにお気に入りのポッドキャストを聴いたりすることができます。

    ポケットサイズの充電ケース

    ポケットに収まるスリムな充電ケースは、イヤホンを使用していない間に保護しながら充電できます。一方のイヤホンを充電しながら、もう一方のイヤホンを使用できるモノモード搭載。

    IPX4 防滴、防汗仕様

    空模様を気にする必要はありません。このヘッドホンは IPX4 規格により防滴仕様となっているため、多少の雨でも安心です。軽いワークアウト中や特別に暑い日に装着する場合でも、少しくらいの汗ならまったく問題なしです。

    ケースを使用すれば、最長 18 時間の再生が可能

    充電ケースを使用することで、フル充電からの 6 時間の連続再生に 12 時間の再生時間をプラスできます。イヤーピースをケースに戻すと、2 時間でフル充電できます。15 分の急速充電なら、1 時間の再生延長が可能です。ケースは USB-C 経由で充電できます。

    快適フィット、便利なオンイヤータッチコントロール

    耳の穴にソフトにしっかり収まるイヤーピースは、交換可能なシリコン製イヤーピースカバーでより快適にフィットさせることができます。イヤホンに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。ダイナミックバスブースト機能をオンにしたり、再生をコントロールしたり、着信に応答したりできます。

    温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

    音楽からポッドキャストまで、お気に入りのものを聴いてみてください。この完全ワイヤレスイヤホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径の 10 mm ドライバを搭載。何を聴いても、低音の効いた温かみのある自然なサウンドをお楽しみいただけます。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      10 mm
      Impedance
      16 Ω
      Maximum power input
      10 mW
      Sensitivity
      97 dB（-10 dbfs 1K Hz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.3
      ワイヤレス
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範囲
      最大 10  m
      サポートされているコーデック
      SBC
      ワイヤレス伝送のタイプ
      Bluetooth

    • 外箱

      Length
      24.2  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      21.8  cm
      Gross weight
      2.355  kg
      Height
      19.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 13995 1
      Nett weight
      1.2  kg
      風袋重量
      1.155  kg

    • 利便性

      耐水性
      IPX4
      TWS のモノモード
      Type of controls
      タッチ

    • 内箱

      長さ
      11.2  cm
      販売用パッケージ数
      3
      10  cm
      高さ
      8.5  cm
      本体重量
      0.15  kg
      総重量
      0.258  kg
      風袋重量
      0.108  kg
      GTIN
      2 48 95229 13995 8

    • 電源

      充電式
      電池の数
      3 個
      音楽再生時間
      6 + 12  時間
      充電時間
      2  時間
      高速充電時間
      15 mins for 1 hr
      バッテリーの種類（充電ケース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリーの種類（イヤピース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリー重量（合計）
      7.5  g
      バッテリー容量（ケース）
      300  mAh
      バッテリー容量（イヤピース）
      40  mAh

    • パッケージ寸法

      Height
      9.3  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      9  cm
      Depth
      3.2  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 13995 4
      Gross weight
      0.069  kg
      Nett weight
      0.05  kg
      風袋重量
      0.019  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      Eartips
      3 組（S／M／L）
      充電ケース
      充電ケーブル
      USB-C ケーブル、200 mm

    • デザイン

      ブラック
      Ear coupling material
      シリコン
      Ear fitting
      インイヤー
      In-ear fitting type
      シリコン製イヤーチップ

    • 通信

      通話用マイク
      1 mic

    • 質量／寸法

      充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      5.80 x 3.59 x 2.52  cm
      イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      2.23 x 1.79 x 2.19  cm
      総重量
      0.03  kg

    • 音声アシスタント

      音声アシスタント対応
      音声アシスタントの起動
      手動
      音声アシスタントのサポート

    Badge-D2C

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