SP9886/36
深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップスS9000プレステージは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を50％*¹低減。そして、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、深剃りとやさしさで上質なシェービング体験を可能にします。*¹旧機種SP986Xと比較した場合【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
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1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃がしっかり深剃りカット。ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ
毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。オイル差し不要で、替え刃交換は２年に１回*²です。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹ 医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいASTM規格420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 *² 使用状況により異なります。 ／画像はイメージです
非常に柔軟なヘッドが顔のあらゆる輪郭にフィットし、剃りにくい部分もしっかりキャッチ。滑らかで快適な剃り心地を提供します。
シェーバーヘッドに施された1 平方センチメートルあたり最大50 万個のマイクロビーズが肌との摩擦を50％*¹ 低減します。*¹旧機種SP986Xと比較した場合／画像はイメージです
毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです
ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。ワンタッチで刃を清潔にできる除菌機能*²があり、また、従来の「スマートクリーン」と比べ、コンパクトなので扱いやすいです。*²試験機関：一般財団法人日本食品分析センター／試験方法：シェーバーの外刃に試験菌液を滴下し、刃部分を試料とした。試料３個を取り付けたシェーバーを検体に設置し、検体を作動させた後、試料を取り外し、生菌数を測定。／試験結果99.7%除菌
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。
鼻毛と耳毛をやさしく快適にトリミングしましょう。
ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。
本体だけでなく、トリマーアクセサリーもまとめて収納できます。旅行時や使用しないときの保管にも最適です。
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