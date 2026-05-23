Hello, Thank you for taking the time to share your experience with us. We’re sorry to hear that the blades required replacement in less than two months, despite your diligent maintenance. That’s certainly not the longevity we want for our customers, and we understand how frustrating this must be. We’d like to look into this further and see how we can help. When you have a moment, please reach out to us directly via Facebook/Instagram (@Philips) or X (@PhilipsCare). If you don’t use social media, you can also contact us through our support page: https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/support-contact-page Thank you again for your feedback — we’re here to help. Best regards, Philips Consumer Care