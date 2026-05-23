SH91/51
S9980/30
S9980/50
SP9886/36
S9987/30
S9986/30
S9986/50
S9982/30
S9985/30
SP9840/32
SP9841/32
デュアルスティールプレシジョン刃
S9xxx、およびSP98xxに対応
S9000 Prestige（SP98xx）に対応
SH91 替刃は、S9000シリーズ（S9xxx）、S9000 Prestigeシリーズ（SP98xx）すべてに対応しています。
毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃が深剃りを極めます。72 枚の高性能な自己研磨式ブレードはヨーロッパで製造されています。／画像はイメージです
1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 保持板を反時計回りに回して取り外します。3. 古い刃を取り外して、新しい替刃を取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください）。4. 保持板を元に戻し、時計回りにカチッと音がするまで回します。5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます。
1.0
5 中
2
レビュー
Bowler1949
23/05/2026
Australia
Less than 2 months and already need new blades. Have maintained diligently.
これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです
Date of Use 2025-08-20
これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです
Date of Use 2025-08-20
Beejay6969
25/02/2025
Australia
No parts
I also purchased a s9810 razor and for the price they wanted i expected a lifetime of use and parts availability Imagine my surprise that, when needing to replace the head i find out it is now discontinued. Not happy at all
これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです
これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです
腐食に強い高品質のスウェーデン鋼