製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • シェーバーを新品の使い心地に
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • シェーバーを新品の使い心地に
  • シェーバーを新品の使い心地に

Shaver series 9000 and SP9000替刃

SH91/51

1
| (2) レビュー
シェーバーを新品の使い心地に
性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。
すべての特長を見る
対応製品
Philips Shaver S9000

Philips Shaver S9000
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9980/30

Philips Shaver S9000

Philips Shaver S9000
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9980/50

Philips shaver S9000 Prestige

Philips shaver S9000 Prestige
ウェット＆ドライ電動シェーバー

SP9886/36

Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9987/30

Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9986/30

Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9986/50

Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9982/30

Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S9985/30

Philips shaver S9000 Prestige

Philips shaver S9000 Prestige
ウェット＆ドライ電動シェーバー

SP9840/32

Philips shaver S9000 Prestige

Philips shaver S9000 Prestige
ウェット＆ドライ電動シェーバー

SP9841/32

性能を理想的な状態で維持するため、刃は約 2 年ごとに交換してください

シェーバーを新品の使い心地に

  • デュアルスティールプレシジョン刃

  • S9xxx、およびSP98xxに対応

  • S9000 Prestige（SP98xx）に対応

S9000、S9000 Prestige に対応

S9000、S9000 Prestige に対応

SH91 替刃は、S9000シリーズ（S9xxx）、S9000 Prestigeシリーズ（SP98xx）すべてに対応しています。

デュアルスティールプレシジョン刃

デュアルスティールプレシジョン刃

毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃が深剃りを極めます。72 枚の高性能な自己研磨式ブレードはヨーロッパで製造されています。／画像はイメージです

簡単に交換可能

簡単に交換可能

1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 保持板を反時計回りに回して取り外します。3. 古い刃を取り外して、新しい替刃を取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください）。4. 保持板を元に戻し、時計回りにカチッと音がするまで回します。5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

1.0

5 中

2

レビュー

5
4
3
2

23/05/2026

Australia

Australia

Less than 2 months and already need new blades. Have maintained diligently.

これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです

Date of Use 2025-08-20

これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです

Date of Use 2025-08-20

25/02/2025

Australia

Australia

No parts

I also purchased a s9810 razor and for the price they wanted i expected a lifetime of use and parts availability Imagine my surprise that, when needing to replace the head i find out it is now discontinued. Not happy at all

これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです

これは SH91 SH91/51 Replacement shaving heads に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. 腐食に強い高品質のスウェーデン鋼