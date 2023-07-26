水洗いの10倍*¹清潔

わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。*¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ) *²当社製品付属の洗浄システム内での比較