Quick Clean Pod クイッククリーンポッド
水洗いの10倍*¹清潔
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。*¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ) *²当社製品付属の洗浄システム内での比較 さらに詳細をみる
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Quick Clean Pod クイッククリーンポッド
水洗いの10倍*¹清潔
フィリップス史上最小*²、コンパクトでコードレスな洗浄器
- 水洗いの10倍*¹清潔
- わずか 1 分でしっかり洗浄
- 最長 3 か月使用可能
- フレッシュな香り／アルコールフリー
さわやかな香りですっきりシェービング
クリーニングカートリッジのフレッシュな香りで、シェービング中にさわやかな気分を楽しめます。また、アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症から肌を守ります。／画像はイメージです
カートリッジは最長 3 か月使用可能
フィリップスのクリーニングカートリッジは、1 個につき、毎日の使用で約 30 回、週 1 回の使用で約 3 か月使用できます。そのため、交換なしでワンシーズン清潔かつ衛生的なシェービングが可能です。
アルコールフリー
アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症を起こしにくいです。（全ての方に皮膚刺激が起きないという事ではありません）
クイッククリーンポッド対応機種
クイッククリーンポッドは S5000シリーズ（モデル：S58XX/S55XX）、S7000シリーズ（モデル：S78XX/S77XX）、S9000 シリーズ（モデル：S99XX, S96XX）に対応。S9000プレステージシリーズには非対応。
技術仕様
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内容・付属品
- カートリッジ
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1 個
- クイッククリーンポッド
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1 個
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仕様
- 対応するシェーバーモデル：
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S5880/10
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S5880/20
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S5880/50
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S5881/10
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S5882/50
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S5882/66
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S5883/10
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S5884/35
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S5884/38
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S5884/50
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S5884/69
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S5885/10
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S5885/25
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S5885/35
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S5885/69
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S5886/30
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S5886/38
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S5887/10
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S5887/30
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S5887/35
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S5887/39
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S5887/50
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S5887/69
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S5889/11
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S5889/60
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S5889/94
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S5898/17
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S5898/25
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S5898/35
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S5898/38
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S5898/50
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S5898/79
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S7731/40
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S7732/50
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S7735/55
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S7782/50
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S7782/53
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S7782/57
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S7782/65
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S7782/71
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S7782/85
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S7783/35
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S7783/50
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S7783/59
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S7783/55
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S7783/63
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S7783/84
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S7783/78
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S7786/47
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S7786/50
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S7786/51
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S7786/54
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S7786/55
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S7786/59
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S7786/65
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S7788/20
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S7788/54
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S7788/55
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S7788/58
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S7788/59
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S7788/61
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S7788/82
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S7882/50
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S7882/55
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S7882/65
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S7885/50
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S7885/53
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S7885/55
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S7885/63
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S7886/35
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S7886/50
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S7886/55
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S7886/58
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S7886/63
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S7886/78
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S7887/20
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S7887/35
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S7887/55
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S7887/58
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S7887/63
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S7887/78
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S7888/99
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S8692/35
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S8696/35
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S8697/25
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S8697/35
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S9502/83
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S9507/87
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S9642/37
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S9647/37
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S9696/31
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S9696/50
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S9697/31
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S9697/50
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S9931/20
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S9932/20
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S9933/50
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S9935/50
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S9936/55
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S9966/99
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S9973/63
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S9973/95
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S9977/72
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S9977/73
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S9982/50
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S9982/55
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S9982/59
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S9983/31
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S9983/95
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S9985/50
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S9985/59
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S9985/67
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S9985/84
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S9986/50
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S9986/55
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S9986/58
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S9986/59
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S9986/63
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S9987/54
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S9987/55
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S9987/59
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S9987/68
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S9987/85
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S9988/68
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容量
- カートリッジ
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1 x 5.41 fl oz
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1 x 160 mL
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