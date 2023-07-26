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    Quick Clean Pod クイッククリーンポッド

    QCP10/01

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    水洗いの10倍*¹清潔

    わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。*¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ) *²当社製品付属の洗浄システム内での比較

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    Quick Clean Pod クイッククリーンポッド

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    水洗いの10倍*¹清潔

    フィリップス史上最小*²、コンパクトでコードレスな洗浄器

    • 水洗いの10倍*¹清潔
    • わずか 1 分でしっかり洗浄
    • 最長 3 か月使用可能
    • フレッシュな香り／アルコールフリー
    さわやかな香りですっきりシェービング

    さわやかな香りですっきりシェービング

    クリーニングカートリッジのフレッシュな香りで、シェービング中にさわやかな気分を楽しめます。また、アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症から肌を守ります。／画像はイメージです

    カートリッジは最長 3 か月使用可能

    カートリッジは最長 3 か月使用可能

    フィリップスのクリーニングカートリッジは、1 個につき、毎日の使用で約 30 回、週 1 回の使用で約 3 か月使用できます。そのため、交換なしでワンシーズン清潔かつ衛生的なシェービングが可能です。

    アルコールフリー

    アルコールフリー

    アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症を起こしにくいです。（全ての方に皮膚刺激が起きないという事ではありません）

    クイッククリーンポッド対応機種

    クイッククリーンポッド対応機種

    クイッククリーンポッドは S5000シリーズ（モデル：S58XX/S55XX）、S7000シリーズ（モデル：S78XX/S77XX）、S9000 シリーズ（モデル：S99XX, S96XX）に対応。S9000プレステージシリーズには非対応。

    技術仕様

    • 内容・付属品

      カートリッジ
      1 個
      クイッククリーンポッド
      1 個

    • 仕様

      対応するシェーバーモデル：
      • S5880/10
      • S5880/20
      • S5880/50
      • S5881/10
      • S5882/50
      • S5882/66
      • S5883/10
      • S5884/35
      • S5884/38
      • S5884/50
      • S5884/69
      • S5885/10
      • S5885/25
      • S5885/35
      • S5885/69
      • S5886/30
      • S5886/38
      • S5887/10
      • S5887/30
      • S5887/35
      • S5887/39
      • S5887/50
      • S5887/69
      • S5889/11
      • S5889/60
      • S5889/94
      • S5898/17
      • S5898/25
      • S5898/35
      • S5898/38
      • S5898/50
      • S5898/79
      • S7731/40
      • S7732/50
      • S7735/55
      • S7782/50
      • S7782/53
      • S7782/57
      • S7782/65
      • S7782/71
      • S7782/85
      • S7783/35
      • S7783/50
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      • S7783/63
      • S7783/84
      • S7783/78
      • S7786/47
      • S7786/50
      • S7786/51
      • S7786/54
      • S7786/55
      • S7786/59
      • S7786/65
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      • S7788/82
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      • S7886/50
      • S7886/55
      • S7886/58
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      • S7887/35
      • S7887/55
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      • S7887/78
      • S7888/99
      • S8692/35
      • S8696/35
      • S8697/25
      • S8697/35
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      • S9642/37
      • S9647/37
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      • S9697/50
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      • S9932/20
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      • S9935/50
      • S9936/55
      • S9966/99
      • S9973/63
      • S9973/95
      • S9977/72
      • S9977/73
      • S9982/50
      • S9982/55
      • S9982/59
      • S9983/31
      • S9983/95
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      • S9985/59
      • S9985/67
      • S9985/84
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      • S9986/55
      • S9986/58
      • S9986/59
      • S9986/63
      • S9987/54
      • S9987/55
      • S9987/59
      • S9987/68
      • S9987/85
      • S9988/68

    • 容量

      カートリッジ
      • 1 x 5.41 fl oz
      • 1 x 160 mL

    Badge-D2C

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