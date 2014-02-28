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  • 力強いビート、パンチの効いた低音 力強いビート、パンチの効いた低音 力強いビート、パンチの効いた低音

    ヘッドホン／マイク付き

    SHE3555WT/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    力強いビート、パンチの効いた低音

    超小型ながら迫力の低音を実現するフィリップス Beamers インイヤーヘッドホンは、快適な装着感を実現する楕円形のチューブを採用しています。

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    タイプ:

    ヘッドホン／マイク付き

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    力強いビート、パンチの効いた低音

    コンパクトなデザイン

    • 8.6mm ドライバー／クローズドバック
    • インイヤー

    快適にフィットする 2 サイズの交換可能ゴム製イヤーキャップ

    2 つのサイズから選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

    音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク

    内蔵のマイクで音楽と通話を切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。

    高性能ドライバーで低音とクリアなサウンドを実現

    フィリップス Vibes インイヤーヘッドホンは、コンパクトなデザインに高性能ドライバーを内蔵。このドライバーがクリアなサウンドと深みのある低音を実現します。

    楕円形サウンドチューブが人間工学に基づいた快適なフィット感を提供

    耳の形状にフィットする楕円形サウンドチューブが、人間工学に基づいた快適なフィット感を提供します。

    耳の内側に密着して外部雑音を遮断

    超小型イヤホンが耳の内側に密着し、外部雑音を遮断します。

    ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上

    ヘッドホンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      クローズド
      周波数特性
      20～20,000  Hz
      磁気タイプ
      ネオジウム
      Maximum power input
      10mW
      スピーカー直径
      8.6  mm
      感度
      101  dB
      インピーダンス
      16  ohm

    • コネクティビティー

      Type of cable
      Cable Connection
      両側、Y 字型
      Finishing of connector
      クロムメッキ
      Cable length
      1.2  m
      コネクター
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      37.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      17.9  cm
      Gross weight
      1.14  kg
      Height
      13.9  cm
      GTIN
      1 69 23410 72452 0
      Nett weight
      0.312  kg
      風袋重量
      0.828  kg

    • 内箱

      長さ
      18.1  cm
      販売用パッケージ数
      3
      8.1  cm
      高さ
      6  cm
      本体重量
      0.039  kg
      総重量
      0.127  kg
      風袋重量
      0.088  kg
      GTIN
      2 69 23410 72452 7

    • パッケージ寸法

      Height
      17.3  cm
      Packaging type
      ブリスターパック
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      5  cm
      Depth
      2.7  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 23410 72452 3
      Gross weight
      0.027  kg
      Nett weight
      0.013  kg
      風袋重量
      0.014  kg

    • 製品寸法

      Height
      1.85  cm
      Width
      2.1  cm
      Depth
      1.2  cm
      Weight
      0.012  kg

    • デザイン

      ホワイト

    • UPC

      UPC
      8 89446 00603 2

    Badge-D2C

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