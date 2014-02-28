力強いビート、パンチの効いた低音
超小型ながら迫力の低音を実現するフィリップス Beamers インイヤーヘッドホンは、快適な装着感を実現する楕円形のチューブを採用しています。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
力強いビート、パンチの効いた低音
コンパクトなデザイン
- 8.6mm ドライバー／クローズドバック
- インイヤー
快適にフィットする 2 サイズの交換可能ゴム製イヤーキャップ
2 つのサイズから選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。
音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク
内蔵のマイクで音楽と通話を切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。
高性能ドライバーで低音とクリアなサウンドを実現
フィリップス Vibes インイヤーヘッドホンは、コンパクトなデザインに高性能ドライバーを内蔵。このドライバーがクリアなサウンドと深みのある低音を実現します。
楕円形サウンドチューブが人間工学に基づいた快適なフィット感を提供
耳の形状にフィットする楕円形サウンドチューブが、人間工学に基づいた快適なフィット感を提供します。
耳の内側に密着して外部雑音を遮断
超小型イヤホンが耳の内側に密着し、外部雑音を遮断します。
ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上
ヘッドホンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
クローズド
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- Maximum power input
-
10mW
- スピーカー直径
-
8.6
mm
- 感度
-
101
dB
- インピーダンス
-
16
ohm
-
コネクティビティー
- Type of cable
-
銅
- Cable Connection
-
両側、Y 字型
- Finishing of connector
-
クロムメッキ
- Cable length
-
1.2
m
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
37.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
17.9
cm
- Gross weight
-
1.14
kg
- Height
-
13.9
cm
- GTIN
-
1 69 23410 72452 0
- Nett weight
-
0.312
kg
- 風袋重量
-
0.828
kg
-
内箱
- 長さ
-
18.1
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8.1
cm
- 高さ
-
6
cm
- 本体重量
-
0.039
kg
- 総重量
-
0.127
kg
- 風袋重量
-
0.088
kg
- GTIN
-
2 69 23410 72452 7
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.3
cm
- Packaging type
-
ブリスターパック
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
5
cm
- Depth
-
2.7
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 23410 72452 3
- Gross weight
-
0.027
kg
- Nett weight
-
0.013
kg
- 風袋重量
-
0.014
kg
-
製品寸法
- Height
-
1.85
cm
- Width
-
2.1
cm
- Depth
-
1.2
cm
- Weight
-
0.012
kg
-
デザイン
- 色
-
ホワイト
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00603 2
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。