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ヘッドホン／マイク付き

SHE3555BK/00

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

力強いビート、パンチの効いた低音

超小型ながら迫力の低音を実現するフィリップス Beamers インイヤーヘッドホンは、快適な装着感を実現する楕円形のチューブを採用しています。

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コンパクトなデザイン

力強いビート、パンチの効いた低音

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

楕円形サウンドチューブが人間工学に基づいた快適なフィット感を提供

耳の形状にフィットする楕円形サウンドチューブが、人間工学に基づいた快適なフィット感を提供します。

音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク

内蔵のマイクで音楽と通話を切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。

高性能ドライバーで低音とクリアなサウンドを実現

フィリップス Vibes インイヤーヘッドホンは、コンパクトなデザインに高性能ドライバーを内蔵。このドライバーがクリアなサウンドと深みのある低音を実現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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