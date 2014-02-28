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ヘッドホン
すべてのシリーズ
ヘッドホン／マイク付き
販売終了
SHE3555BK/00
タイプ
力強いビート、パンチの効いた低音
超小型ながら迫力の低音を実現するフィリップス Beamers インイヤーヘッドホンは、快適な装着感を実現する楕円形のチューブを採用しています。
8.6mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
耳の形状にフィットする楕円形サウンドチューブが、人間工学に基づいた快適なフィット感を提供します。
内蔵のマイクで音楽と通話を切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。
フィリップス Vibes インイヤーヘッドホンは、コンパクトなデザインに高性能ドライバーを内蔵。このドライバーがクリアなサウンドと深みのある低音を実現します。
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