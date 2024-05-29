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理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
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毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。オイル差し不要で、替え刃交換は２年に１回*²です。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹ 医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいASTM規格420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 *² 使用状況により異なります。 ／画像はイメージです
深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて*³過圧防止センサーを搭載。シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、すぐに最適な圧力に調整が可能です。*³世界初 過圧防止センサー搭載シェーバー（ 2022 年 2 月発売）／画像はイメージです
柔軟性に優れたヘッドが顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1 平方センチメートルあたり最大20 万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25％*⁴低減し、抜群のやさしさへ。*⁴非コーティング素材との比較／画像はイメージです
毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1 時間の充電で約 60 分間のシェービングが可能です。電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。
シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
アクセサリー
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シェービング性能
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