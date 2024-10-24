最上位*¹の歯ブラシで叶えるいちばん好きな自分

16年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*²電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケア―の最上位機種*³「9900プレステージ」に新色登場。「9900プレステージ」は、SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを実現します。プレミアムオールインワンブラシヘッドを搭載し、手磨きの最大20倍の歯垢除去*⁴、2日間で最大2倍のステイン除去*⁵、約2週間で歯ぐきを健康に導く*⁶ことをこれ一本で可能としました。<br> *¹ ソニッケアーラインアップでの比較 *² POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ *³ SenseIQテクノロジーなど主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *⁴ クリーンモード使用時／フィリップス調べ *⁵ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁶ クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ