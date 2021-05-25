パーソナライズされたガイドとリアルタイムフィードバック

ソニッケアー歯ブラシとアプリで口腔衛生の目標を達成しましょう。この 2 つを組み合わせることにより、リアルタイムコーチング、パーソナライズされたガイド、カスタマイズされたインサイトが提供され、より良いブラッシングルーチンを実現できます。ブラッシングごとの効果を最大にするために、経過を追跡し、ブラッシングテクニックを洗練させ、継続的にフィードバックを提供します。まさにお口の健康のための理想のペアです。また、自動同期機能により、アプリを横に置いてブラッシングしなくても、アプリ内のデータを最新の状態に維持できます。