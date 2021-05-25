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SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを
SenseIQ（センスIQ）テクノロジーを搭載したソニッケアー 9900プレステージは、一人ひとり磨き方に合わせて調整できる機能が充実したフィリップス最新¹の電動歯ブラシです。ソニッケアーの音波テクノロジーに加えて、SenseIQ（センスIQ）テクノロジーにより、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを実現します。 ¹2021年6月時点。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ
SenseIQ テクノロジーは、歯磨きの最中にブラッシングスタイルのバランスをサポートする技術で、ブラシを当てる力、ブラシの動きおよびブラッシング範囲を 1 秒間に 100 回感知します。歯に当てる力が強すぎると、電動歯ブラシが介入して強さレベルを自動的に調整し、歯と歯ぐきが傷つかないようにします。
ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ
歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。
15 のブラッシング設定でオーラルケアを強化。徹底的に磨きたい方や自分に合った磨き方をしたい方には、この電動歯ブラシが最適です。クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーン、センシティブの 5 つのモードから選択し、3 段階の強さ設定レベルで調整してブラッシングをパーソナライズしましょう。アプリを開き、お好みの設定を選択したら、あとは電動歯ブラシにお任せです。
ソニッケアー歯ブラシとアプリで口腔衛生の目標を達成しましょう。この 2 つを組み合わせることにより、リアルタイムコーチング、パーソナライズされたガイド、カスタマイズされたインサイトが提供され、より良いブラッシングルーチンを実現できます。ブラッシングごとの効果を最大にするために、経過を追跡し、ブラッシングテクニックを洗練させ、継続的にフィードバックを提供します。まさにお口の健康のための理想のペアです。また、自動同期機能により、アプリを横に置いてブラッシングしなくても、アプリ内のデータを最新の状態に維持できます。
その洗練されたデザインと最新式の充電スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。充電トラベルケースも同梱されており、外出先でもオーラルケアのルーチンを維持することができます。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
フル充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能。ブラッシング習慣にさらなる便利さをもたらします。
強さ
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
ソニッケアーアプリ
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