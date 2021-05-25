検索文字列

  • SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 ソニッケアー 9900 プレステージ

    HX9992/22

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを

    SenseIQ（センスIQ）テクノロジーを搭載したソニッケアー 9900プレステージは、一人ひとり磨き方に合わせて調整できる機能が充実したフィリップス最新¹の電動歯ブラシです。ソニッケアーの音波テクノロジーに加えて、SenseIQ（センスIQ）テクノロジーにより、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを実現します。　¹2021年6月時点。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

    さらに詳細をみる

    タイプ:

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 ソニッケアー 9900 プレステージ

    類似製品

    9900 Prestige をすべて表示

    SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを

    • フィリップスの最新¹電動歯ブラシ
    • SenseIQ（センスIQ）テクノロジーが感知、適応、ケア
    • プレミアムオールインワンブラシヘッド搭載
    • 最新¹ソニッケアーアプリと連動　
    • 5 つのモードと 3 段階の強さ設定
    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります　*⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ

    SenseIQ テクノロジーでパーソナライズされた体験を

    SenseIQ テクノロジーでパーソナライズされた体験を

    SenseIQ テクノロジーは、歯磨きの最中にブラッシングスタイルのバランスをサポートする技術で、ブラシを当てる力、ブラシの動きおよびブラッシング範囲を 1 秒間に 100 回感知します。歯に当てる力が強すぎると、電動歯ブラシが介入して強さレベルを自動的に調整し、歯と歯ぐきが傷つかないようにします。

    音波テクノロジーによる3つの働き

    音波テクノロジーによる3つの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。

    理想的なブラッシング体験へ

    理想的なブラッシング体験へ

    15 のブラッシング設定でオーラルケアを強化。徹底的に磨きたい方や自分に合った磨き方をしたい方には、この電動歯ブラシが最適です。クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーン、センシティブの 5 つのモードから選択し、3 段階の強さ設定レベルで調整してブラッシングをパーソナライズしましょう。アプリを開き、お好みの設定を選択したら、あとは電動歯ブラシにお任せです。

    パーソナライズされたガイドとリアルタイムフィードバック

    パーソナライズされたガイドとリアルタイムフィードバック

    ソニッケアー歯ブラシとアプリで口腔衛生の目標を達成しましょう。この 2 つを組み合わせることにより、リアルタイムコーチング、パーソナライズされたガイド、カスタマイズされたインサイトが提供され、より良いブラッシングルーチンを実現できます。ブラッシングごとの効果を最大にするために、経過を追跡し、ブラッシングテクニックを洗練させ、継続的にフィードバックを提供します。まさにお口の健康のための理想のペアです。また、自動同期機能により、アプリを横に置いてブラッシングしなくても、アプリ内のデータを最新の状態に維持できます。

    こだわりの一品

    こだわりの一品

    その洗練されたデザインと最新式の充電スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。充電トラベルケースも同梱されており、外出先でもオーラルケアのルーチンを維持することができます。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    14 日間のバッテリー持続時間

    14 日間のバッテリー持続時間

    フル充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能。ブラッシング習慣にさらなる便利さをもたらします。

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 電源

      電源
      100-240 V

    • 仕様

      使用時間
      14 日間
      バッテリー
      充電式
      エネルギー消費
      スタンバイ（ディスプレイオフ） <0.06 W
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ミッドナイトブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ソフトウェアサポート
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

    • 互換性

      Android**
      Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン
      Bluetooth ワイヤレステクノロジー
      ソニッケアーアプリに接続
      iOS***
      Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ハンドル
      スリムでコンパクトなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン プレステージ 9900 1 本
      ブラシヘッド
      • A3 オールインワン 1 本
      • T1 舌磨きブラシヘッド 1 本
      トラベルケース
      プレステージ USB 充電トラベルケース 1 個
      充電器
      充電ベースとスタンド 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      20 倍効果的*
      ガムヘルス
      最大 15 倍健康的な歯ぐきに**
      ステイン除去
      最大で 2 倍のステインを除去***
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      毎日の歯みがきに
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯ぐきをやさしく刺激
      センシティブ
      敏感な歯と歯ぐき用
      ホワイトプラス
      表面のステイン（着色汚れ）を除去

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      • リングライトが紫で点灯
      • 振動とパルス音
      SenseIQ
      歯に当てる強さと動きに基づいて自動的にブラッシングを調整
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドの交換時期をお知らせ

    • ソニッケアーアプリ

      毎日の歯磨き記録
      詳細なデータとパーソナライズされたインサイトを使用して、経時的にブラッシング習慣を追跡・改善します。
      SenseIQ によるリアルタイムコーチング
      歯に当てる強さ、動き、ブラッシング範囲のフィードバックをすぐに受け取れるので、日に日にブラッシングテクニックが向上します。
      一人ひとりに合ったガイダンス
      ブラッシングパターンや習慣に基づいてカスタマイズされたブラッシングのヒントが提供されます。

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。