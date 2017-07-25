検索文字列

  • ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！ ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！ ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！

    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

    HX9964/55

    ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！

    ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアーを実現する高性能電動歯ブラシです。4 種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。

    さらに詳細をみる

    タイプ:

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

    類似製品

    DiamondClean Smart をすべて表示

    ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！

    より優れたブラッシング体験を実現

    • 最適なオーラルケアーをリアルタイムでガイド
    • ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
    • ブラシヘッド認識機能
    • 5 つのモード、3 段階の強さ設定
    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます。*2

    歯ぐきをケア

    歯ぐきをケア

    歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

    自然な白い歯へ

    自然な白い歯へ

    歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

    舌磨きブラシヘッド

    舌磨きブラシヘッド

    200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。／画像はイメージです

    問題がある箇所をしっかりお手入れ

    問題がある箇所をしっかりお手入れ

    アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

    磨き方をサポート

    磨き方をサポート

    位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

    ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    5 つのモード、3 段階の強さ設定

    5 つのモード、3 段階の強さ設定

    ダイヤモンドクリーンスマートは 5 つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）、舌磨き（きれいな息が長続き）の 5 つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

    仕上げ磨き機能

    仕上げ磨き機能

    磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

    ご自宅でも外出先でも、簡単かつスタイリッシュに充電

    ご自宅でも外出先でも、簡単かつスタイリッシュに充電

    外出先でも USB 充電トラベルケースにハンドルを入れ、ノート PC に接続し充電できます。ご自宅で充電する場合は、洗練されたデザインの充電グラスにブラシを置くだけです。洗面所にもスタイリッシュにマッチし、口をすすぐグラスとしても使用できます。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間******
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ルナーブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • Bluetooth 4.0 以降搭載機種
      iOS***
      • iPad 第三世代以降
      • iPhone 4S 以降
      • iOS 7.0 以降

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ブラシヘッド自動認識
      ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンが点灯します

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン スマート 1 本
      ブラシヘッドホルダー
      1
      ブラシヘッド
      • C3 プレミアムクリーン 1 本
      • G3 プレミアムガムケア 1 本
      • W3 プレミアムホワイト 1 本
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      充電器用グラス
      1
      トラベルケース
      USB 充電トラベルケース

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      過圧防止センサー機能
      • 紫色のライトリングが点灯
      • ハンドルの振動が変化してお知らせ
      仕上げ磨き

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      舌磨き
      きれいな息が長続き
      ホワイトプラス
      ステインを落とし磨き上げる

    • ブラシヘッド認識機能

      プレミアムクリーン
      クリーンモードを自動選択
      プレミアムガムケアブラシヘッド
      ガムヘルスモードを自動選択
      プレミアムホワイトブラシヘッド
      ホワイトプラスモードを自動選択
      舌磨きブラシヘッド
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      位置センサー
      ブラシヘッドの位置を追跡して改善
      摩擦センサー
      摩擦を減らすように指導
      3D 口腔マップ
      問題の箇所をハイライト
      仕上げ磨き
      磨き残しに対処

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
    • 2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
    • 3 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します
    • 4 米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時
    • 5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
    • 6 Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。 *7 クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。