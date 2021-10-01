歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ