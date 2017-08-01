ミクロの凹凸

200個以上のミクロの凹凸は、舌の表面の汚れを除去するために設計されています。ミクロの凹凸が舌の溝にやさしく入り込み、舌にたまった汚れを除去します。コンパクトな形状で舌全体を快適にクリーニングします。／画像はイメージです