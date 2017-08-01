HX8072/11
フィリップス ソニッケアーでクリーンな舌に
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり。200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去します。マウスウォッシュとの併用で息爽やかに。さらに詳細をみる
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舌磨きブラシは、フィリップスソニッケアーハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。
コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。／画像はイメージです
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
200個以上のミクロの凹凸は、舌の表面の汚れを除去するために設計されています。ミクロの凹凸が舌の溝にやさしく入り込み、舌にたまった汚れを除去します。コンパクトな形状で舌全体を快適にクリーニングします。／画像はイメージです
口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分約 31,000 回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。／画像はイメージです
デザインと仕上げ
材質
互換性
内容・付属品
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