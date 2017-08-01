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    Philips Sonicare TongueCare+ ソニッケアー 舌磨きブラシヘッド

    HX8072/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    フィリップス ソニッケアーでクリーンな舌に

    フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり。200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去します。マウスウォッシュとの併用で息爽やかに。

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    Philips Sonicare TongueCare+ ソニッケアー 舌磨きブラシヘッド

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    フィリップス ソニッケアーでクリーンな舌に

    ソニッケアーシリーズ唯一の舌磨きブラシ

    • 2 本組
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

    ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

    舌磨きブラシは、フィリップスソニッケアーハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。

    舌の汚れをしっかり除去

    舌の汚れをしっかり除去

    コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。／画像はイメージです

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    ミクロの凹凸

    ミクロの凹凸

    200個以上のミクロの凹凸は、舌の表面の汚れを除去するために設計されています。ミクロの凹凸が舌の溝にやさしく入り込み、舌にたまった汚れを除去します。コンパクトな形状で舌全体を快適にクリーニングします。／画像はイメージです

    舌をきれいに

    舌をきれいに

    口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分約 31,000 回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。／画像はイメージです

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ブラック

    • 材質

      エラストマー
      ラテックスフリー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      ブラシヘッド認識機能対応
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • 1100シリーズ
      • 2100 シリーズ
      • 3100シリーズ
      • プレステージ 9900
      • ダイヤモンドクリーン 9000
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      舌磨きブラシヘッド（2 本組）

    Badge-D2C

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