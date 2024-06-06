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  • その歯の輝き、まるでダイヤモンド その歯の輝き、まるでダイヤモンド その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン9000

    HX9911/70

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    18年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケア―のプレミアムシリーズ「ダイヤモンドクリーン9000」に歯垢・ステイン除去効果はそのままに、アクセサリーをシンプルにしたモデルが登場いたします。　プレミアムオールインワンブラシヘッドを搭載し、手磨きの最大20倍の歯垢除去*²、2日間で最大2倍のステイン除去*³、2週間で歯ぐきの健康を推進する*⁴ことをこれ一本で可能としました。 *¹ POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, *² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ *³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ

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    タイプ:

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン9000

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    その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

    • 音波テクノロジーによる3つの働き
    • 歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ
    • ソニッケアーアプリ
    • ４モード、３段階強さ設定
    • 過圧防止センサー機能
    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります　*⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ

    音波テクノロジーによる3つの働き

    音波テクノロジーによる3つの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサーは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれます。

    4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応

    4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応

    ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    ソニッケアーアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

    ソニッケアーアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

    ハンドルとアプリがBluetooth®*⁶でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。*⁶ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

    こだわりの一品

    こだわりの一品

    洗練されたスリムなデザインの充電用スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシ。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    長寿命のバッテリー

    長寿命のバッテリー

    ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシングを1日2回使用した場合)

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 電源

      対応電圧
      100-240 V

    • 仕様

      使用時間
      14 日間
      バッテリー
      充電式
      エネルギー消費
      スタンバイ（ディスプレイオフ）< 0.11W
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ソフトウェアサポート
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

    • 互換性

      Android**
      Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン
      Bluetooth ワイヤレステクノロジー
      ソニッケアーアプリに接続
      iOS***
      Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ハンドル
      スリムでコンパクトなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 9000 1 本
      ブラシヘッド
      A3 オールインワン 1 本
      充電器
      充電器台と充電器スタンド

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      20 倍効果的*
      ガムヘルス
      最大 15 倍健康的な歯ぐきに**
      ステイン除去
      最大で 2 倍のステインを除去****
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯ぐきをやさしく刺激
      ホワイトプラス
      表面のステイン（着色汚れ）を除去

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドの交換時期をお知らせ

    • ソニッケアーアプリ

      毎日の歯磨き記録
      ブラッシングパターンを経時的に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

    Badge-D2C

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    • * Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • ** AndroidはGoogle Inc.の商標です。
    • *** Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
    • **** 満充電後、目安として2分間のブラッシングを1日2回使用した場合
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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