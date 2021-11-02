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  • Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！ Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！ Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー 3000

    HX3806/31

    Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！

    ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000は、Ｘ型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

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    タイプ:

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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー 3000

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    Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！

    手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

    • Ｘ型水流で歯間や矯正器具の広範囲の歯垢を除去
    • 歯間移動ガイド
    効果的に短時間で洗浄できる Ｘ 型水流

    効果的に短時間で洗浄できる Ｘ 型水流

    X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去。簡単に早く洗浄できます。

    歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ

    歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ

    一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。（ディープクリーンモードのみ）

    2つのモード、3段階の強さ設定

    2つのモード、3段階の強さ設定

    クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つからモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。

    360度回転するノズル

    360度回転するノズル

    ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

    USB-Cケーブルを接続し充電可能

    USB-Cケーブルを接続し充電可能

    USB-Cケーブルを接続し充電が可能です。充電台がないため省スペースで充電できます。（防水機能を保つため、充電時以外は本体のUSB-Cポートのカバーを閉じてください）

    タンク部分を取り外して、簡単に注水＆使用後にも清潔に保てる

    タンク部分を取り外して、簡単に注水＆使用後にも清潔に保てる

    約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。

    使い方は簡単

    使い方は簡単

    ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかり効果的に洗浄できます。

    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

    スタンダードノズルを搭載し、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢を気になるところにピンポイントでスッキリ除去します。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      100-240V (海外電圧対応)

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 性能

      クリーニング
      クリーンモードで1分間（標準水圧）、ディープクリーンモードで1分半（一定間隔で強弱をつけた水圧）

    • 内容・付属品

      コードレス Power Flosser
      1
      F1 スタンダードノズル
      1
      F3 カドストリームノズル
      1
      トラベルバッグ
      1
      USB 充電ケーブル
      1
      USB電源アダプター
      1

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      強さ
      3

    製品の仕様

    同梱物

    • ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
    • 標準ノズル
    • カドストリームノズル
    • USB ケーブル
    • 収納ケース

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