Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！

ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000は、Ｘ型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください