同梱物
- ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
- 標準ノズル
- カドストリームノズル
- USB ケーブル
- 収納ケース
HX3806/31
Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！
ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000は、Ｘ型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてくださいさらに詳細をみる
X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去。簡単に早く洗浄できます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。（ディープクリーンモードのみ）
クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つからモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。
ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
USB-Cケーブルを接続し充電が可能です。充電台がないため省スペースで充電できます。（防水機能を保つため、充電時以外は本体のUSB-Cポートのカバーを閉じてください）
約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。
ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかり効果的に洗浄できます。
スタンダードノズルを搭載し、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢を気になるところにピンポイントでスッキリ除去します。
電源
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
性能
内容・付属品
モード
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