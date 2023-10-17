Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー
Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。
ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000 は、Ｘ 型水流の４方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2 つのモードと３段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください さらに詳細をみる
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Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー
Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。
デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去*¹ *¹強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時 / フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があります）
- X 型水流で広範囲の歯垢を除去
- 歯間移動ガイド機能付き
- 歯垢除去力は歯間ブラシの最大 2 倍**
- 2 つのモード＆3 段階の強さ設定
- 40 日間のバッテリー持続時間****
カドストリームテクノロジー：やさしく効果的に歯垢を除去
独自の X 型チップを採用したカドストリームテクノロジーは、より少ない動きで広範囲をやさしくカバーします。穏やかながら効果的な水流が精密な角度で噴射されることで、ブラッシングだけでは届きにくい、歯肉縁下 6 mm のポケットに残りやすい歯垢にも届き、最大 99％の歯垢をやさしく効率的に除去します*。
歯垢除去力は歯間ブラシの最大 2 倍**
カドストリームテクノロジーにより、臨床的に優れた歯ぐきの健康改善効果が実証されています。ソニッケアーコードレスパワーフロッサー 3000 は、歯垢除去力が歯間ブラシの最大 2 倍** です。わずか 2 週間健康を推進します**。
60 秒でしっかり汚れを落とせる、注ぎやすい 250 ml の水タンク***
着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入り、ディープクリーンモードでは最大 90 秒間使用可能です。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。
40 日間使用可能な充電式バッテリー****
フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 40 日間コードレスで歯間ケアが可能です****。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。
矯正器具やブラケットにも最適
カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。
2 つの洗浄モードと 3 段階の強さ設定
2 種類の洗浄モードと 3 段階の強さ設定で、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。クリーンモードでは一定の水圧でしっかりと洗浄します。ディープクリーンモードでは、パルス波テクノロジーが歯から歯へと移動するリズムをガイドし、磨き残しを防ぎながら、手間なくすみずみまで丁寧にケアできます。
コードレス設計で人間工学に基づいたデザイン、防水仕様
コードレス設計により、自宅でも外出先でも場所を選ばず使用、収納できます。人間工学に基づいた形状は手に心地よくフィットし、安定してしっかりと握ることができます。IPX7 の防水性能により、バスルームでも安心してご使用いただけます。
2 種類のフロッサーチップで最適なケア
ニーズに合わせて最適なチップを選び、必要に応じて使い分けることができます。X 型のカドストリームチップは、やさしく効果的に洗浄しながら、歯肉縁下にもアプローチできます。また、スタンダードチップは、歯間に詰まった頑固な汚れの除去に最適です。どちらのチップも最大 360° 回転可能で、口腔内の奥など届きにくい箇所までしっかりケアできます。
15 秒ごとにカドペーサーがケアする各エリアをガイド
15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。
収納に便利なトラベルポーチ
持ち運びに便利なコンパクトなトラベルポーチが付属しています。外出先でもフロッサーを傷から保護し、清潔に保管できます。
技術仕様
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電源
- 使用時間
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40 days****
- バッテリー
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Rechargeable
- 電圧／エネルギー消費
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Multi-voltage charger
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仕様
- エネルギー消費
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オフモード 0.3 W 未満
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スタンバイ（ディスプレイオフ）0.5 W 未満
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デザインと仕上げ
- 色
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ミント
- ハンドル
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Ergonomic and sleek design
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
- ノズル／チップ交換
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使いやすさ
- 充電表示ランプ
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アイコンが点灯してバッテリーの状態を表示
- タイマー
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カドペーサーは 15 秒ごとに一時停止します
- 携帯性
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Cordless portable design
- ノズル／チップアタッチメント
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Easy clicks on and off with 360° rotation
- ノズル／チップ収納
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Store the nozzle in the water tank when not in use
- 静音設計
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Great results without disturbing others
- 自動電源オフ
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Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
- Water-resistant
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IPX7 防水仕様
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性能
- クリーニング
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- カドストリームテクノロジー
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Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area******
- パルス波テクノロジー
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Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning
- インプラントや矯正器具にも最適
-
Yes
- 水タンク
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250ml water tank sufficient for up to 90 seconds clean*******
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内容・付属品
- Accessories
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1 Travel pouch
- フロッサー
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1 Cordless Power Flosser 3000
- ノズル／チップ
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- 充電ケーブル
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1 USB-A to small plug charging cable
- アダプター
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1 USB-A wall adapter
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健康上の利点
- 歯ぐきの健康
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- 歯垢の除去
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対象エリアの歯垢を除去
- 歯肉縁下の歯垢を除去
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Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline*
- 対象エリアの歯垢除去
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Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*****
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モードと強さ設定
- モード
-
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Clean mode for everyday clean
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Deep Clean mode with Pulse Wave technology, guides you from tooth to tooth for a thorough clean
- 強さ設定
-
3
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- *米国で実施した調査、対象者 372 名、2022 年
- **クリーンモード使用時
- ***1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく
- ****インビトロ試験による。実際の結果は異なる場合があります
- *****クラシックジェットチップとの比較、研究所での実験結果、実際の口腔では結果が異なる場合があります
- ******ディープクリーンモード使用時
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