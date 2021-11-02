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  • 4方向にワイドに広がるX型ノズル 4方向にワイドに広がるX型ノズル 4方向にワイドに広がるX型ノズル

    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル

    HX3062/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    4方向にワイドに広がるX型ノズル

    口内全体をしっかりと洗浄するには、カドストリームノズルをお使いください。４方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除く事ができる、歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。

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    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル

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    4方向にワイドに広がるＸ型水流を生み出すカドストリームノズル

    4方向にワイドに広がるＸ型水流を生み出すカドストリームノズル

    口内全体の洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除くことができる、歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。

    6か月ごとに交換

    衛生状態を保つために、フィリップスソニッケアーノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください。

    フロスの最大3倍の歯間の歯垢を除去*¹　*¹ソニッケアーパワーフロッサーとの組み合わせ、クリーンモード、強さ8の場合

    X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去。簡単に早く洗浄できます。

    技術仕様

    • 互換性

      互換性
      フィリップスソニッケアー Power Flosser の各モデル

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      はめ込み式
      ノズルの交換
      • 約 6 か月毎
      • （衛生的にご使用いただくため）

    • 内容・付属品

      F3 カドストリームノズル
      2

    製品の仕様

    同梱物

    • カドストリームノズル
    Badge-D2C

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