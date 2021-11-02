Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル
4方向にワイドに広がるX型ノズル
口内全体をしっかりと洗浄するには、カドストリームノズルをお使いください。４方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除く事ができる、歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル
4方向にワイドに広がるX型ノズル
歯間の歯垢をしっかり取り除きます
4方向にワイドに広がるＸ型水流を生み出すカドストリームノズル
口内全体の洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除くことができる、歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。
6か月ごとに交換
衛生状態を保つために、フィリップスソニッケアーノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください。
フロスの最大3倍の歯間の歯垢を除去*¹ *¹ソニッケアーパワーフロッサーとの組み合わせ、クリーンモード、強さ8の場合
X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去。簡単に早く洗浄できます。
技術仕様
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互換性
- 互換性
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フィリップスソニッケアー Power Flosser の各モデル
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使いやすさ
- ノズル装着方式
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はめ込み式
- ノズルの交換
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内容・付属品
- F3 カドストリームノズル
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