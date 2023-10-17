同梱物
- 標準ノズル
- USB ケーブル
- ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
- カドストリームノズル
- 収納ケース
HX3826/31
Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。
ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000 は、Ｘ 型水流の４方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2 つのモードと３段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてくださいさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
独自の X 型チップを採用したカドストリームテクノロジーは、より少ない動きで広範囲をやさしくカバーします。穏やかながら効果的な水流が精密な角度で噴射されることで、ブラッシングだけでは届きにくい、歯肉縁下 6 mm のポケットに残りやすい歯垢にも届き、最大 99％の歯垢をやさしく効率的に除去します*。
カドストリームテクノロジーにより、臨床的に優れた歯ぐきの健康改善効果が実証されています。ソニッケアーコードレスパワーフロッサー 3000 は、歯垢除去力が歯間ブラシの最大 2 倍** です。わずか 2 週間健康を推進します**。
着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入り、ディープクリーンモードでは最大 90 秒間使用可能です。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。
フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 40 日間コードレスで歯間ケアが可能です****。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。
カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。
2 種類の洗浄モードと 3 段階の強さ設定で、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。クリーンモードでは一定の水圧でしっかりと洗浄します。ディープクリーンモードでは、パルス波テクノロジーが歯から歯へと移動するリズムをガイドし、磨き残しを防ぎながら、手間なくすみずみまで丁寧にケアできます。
コードレス設計により、自宅でも外出先でも場所を選ばず使用、収納できます。人間工学に基づいた形状は手に心地よくフィットし、安定してしっかりと握ることができます。IPX7 の防水性能により、バスルームでも安心してご使用いただけます。
ニーズに合わせて最適なチップを選び、必要に応じて使い分けることができます。X 型のカドストリームチップは、やさしく効果的に洗浄しながら、歯肉縁下にもアプローチできます。また、スタンダードチップは、歯間に詰まった頑固な汚れの除去に最適です。どちらのチップも最大 360° 回転可能で、口腔内の奥など届きにくい箇所までしっかりケアできます。
15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。
持ち運びに便利なコンパクトなトラベルポーチが付属しています。外出先でもフロッサーを傷から保護し、清潔に保管できます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
性能
内容・付属品
健康上の利点
モードと強さ設定
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